Le second tour des élections régionales et départementales se déroule ce dimanche 27 juin.

Élections départementales 2021 : 389 000 électeurs appelés à voter dans l'Indre et le Cher

Combien seront-ils à se déplacer dimanche dans les isoloirs ? La question du taux de participation pour le second tour des élections régionales et départementales doit donner quelques migraines aux candidats à ce double scrutin. À l'occasion du premier tour, dimanche 20 juin, 256 358 électeurs berrichons ne sont pas allés voter sur les 389 000 inscrits. Une abstention record de 65% à l'échelle de l'Indre et du Cher.

C'est donc une immense réserve de voix pour tous les candidats, qui ont multiplié les appels à la mobilisation pour ce second tour. Ces messages seront-ils entendus ? Le taux de participation publié dimanche midi devrait apporter une première réponse.

Un protocole sanitaire toujours aussi strict

Les bureaux de vote seront tous ouverts entre 8 heures et 18 heures dans l'ensemble des communes berrichonnes. Avec un protocole sanitaire strict : masque obligatoire, nombre simultané d'électeurs limité, marquage au sol pour respecter la distanciation sociale, gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie pour se laver les mains.