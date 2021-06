Élections départementales 2021 : quels enjeux dans le département de la Mayenne ?

223.081 électeurs mayennais sont appelés aux urnes ce dimanche 20 juin, pour le premier tour des élections régionales et départementales. En Mayenne, l'UDI va tenter de garder les commandes d'un département qui n'est jamais passé à gauche.

C'est une dernière semaine marathon pour les candidats aux élections régionales et départementales. Ils peuvent encore faire campagne jusqu'à ce vendredi 18 juin. Et dimanche, ce sera le premier tour de ces deux scrutins. Pour les élections départementales, comme en 2015, les électeurs mayennais doivent élire 34 conseillers dans 17 cantons. Le président sortant, Olivier Richefou pour l'UDI est candidat à sa succession, mais la partie est loin d'être gagnée.

Une majorité fracturée

L'histoire de cette élection, c'est d'abord celle d'une majorité sortante fracturée. Le conflit de personne entre Olivier Richefou et Elisabeth Doineau, par ailleurs sénatrice, pousse cette dernière à se présenter sur le canton de Cossé-le-Vivien aux côtés de Christophe Langouët, mais pas sous l'étiquette de la majorité départementale. Même schéma à Gorron puisqu'un ancien allié d'Olivier Richefou, Jean-Marc Allain et son binôme Françoise Duchemin fait face à deux nouveaux : Franck Barascud et Roselyne Vesval, catapultés pour défendre le bilan du président sortant.

Une gauche en embuscade

La gauche elle, est en embuscade. Jamais elle n'a dirigé la Mayenne dans son histoire. L'objectif "est de faire mieux que les six conseillers élus en 2015 mais si on gagne, on est prêt à piloter" expliquent certains candidats qui ont le soutien du parti socialiste. Dans cette éventualité, le nom de Bruno Bertier, premier-adjoint de la ville de Laval, candidat sur le canton de Laval-3, revient avec insistance pour être le président du département.

Des conséquences politiques au conseil municipal de Laval ?

Toujours à Laval, certains membres de l'opposition municipale se présentent sur un même canton. Vincent D'Agostino (La République En Marche), face à Pierrick Guesné pour la droite, canton de Laval-2. Il y aura donc forcément des conséquences politiques dans l'opposition municipale. Arrivera-t-elle à rester unie après les élections départementales ? Réponse dès le mois de juillet. Didier Pillon, le chef de file de l'opposition observe attentivement le déroulement de la campagne entre les membres de la minorité.