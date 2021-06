EN DIRECT - Élections départementales 2021 : suivez les résultats du deuxième tour dans l'Indre

Les électeurs votaient ce dimanche pour le deuxième tour des élections départementales. Dans l'Indre, aucun candidat n'a été élu au premier tour et la droite est arrivée en tête dans 13 des 11 cantons alors que l'abstention a atteint un niveau record avec seulement 38.46% de votants.

Pour ce second tour des élections départementales et régionales, France Bleu Berry se mobilise. Soirée spéciale dès 19h45 avec les résultats, les réactions, les analyses en compagnie de Carl Dechâtre et Daniel Juillard.

18h15 : Le taux de participation à 17 heures est 30,22% dans l'Indre. C'est en légère baisse par rapport au premier tour (30,94%) dimanche 20 juin. Cela représente pour l'instant seulement 51 300 électeurs qui se sont déplacés sur les 165 000 inscrits.

18h01 : Les bureaux de vote sont désormais tous fermés dans le département de l'Indre. Il n'y avait pas de délai supplémentaire jusqu'à 19 ou 20 heures comme dans certaines grandes agglomérations françaises. Il en est de même dans le département du Cher.

18h00 : Bonsoir et bienvenue pour ce direct qui va vous permettre de vivre tout au long de la soirée les résultats du 1er tour des élections départementales dans l'Indre.

Le premier tour des élections départementales a été marqué par une abstention record dans toute la France, dans l'Indre, elle s'élevait à 64,14%.

Conséquence, dans dans plusieurs cantons, la majorité des voix exprimées a été atteinte par des binômes mais la forte abstention a empêché une victoire dès le premier tour puisqu'il fallait réunir le vote de 25% des inscrits pour être élu.

Dans l'Indre, la majorité de droite est arrivée en tête dans 11 cantons sur 13

Suivez le deuxième tour des élections départementales dans l'Indre

Les résultats du premier tour dans l'Indre :

