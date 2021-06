EN DIRECT - Élections départementales 2021 : suivez les résultats du deuxième tour dans le Cher

Après le premier tour dimanche dernier, les électeurs votaient ce dimanche 27 juin pour élire leurs conseillers départementaux. Dans le Cher, la droite est en tête et la gauche ne semble pas en mesure d'empocher trois cantons supplémentaires. Suivez les résultats en direct sur France Bleu Berry.

Pour ce second tour des élections départementales et régionales, France Bleu Berry se mobilise. Soirée spéciale dès 19h45 avec les résultats, les réactions, les analyses en compagnie de Carl Dechâtre et Daniel Juillard. Les premiers résultats ne seront pas connus avant 20 heures.

18h20 : Dans le Cher, le taux de participation à 17 heures s'élève à 30,09%. C'est en légère hausse par rapport au premier tour (29,67%).

18h10 : Tous les bureaux de vote sont fermés dans le département du Cher, même à Bourges.

18h00 : Bonsoir et bienvenue pour ce direct qui va vous permettre de vivre tout au long de la soirée les résultats du deuxième tour des élections départementales dans le Cher où on compte 19 cantons.

Il y avait 38 postes de conseillers départementaux à pourvoir, il en reste 36 pour ce deuxième tour puisque dans le canton d'Aubigny-sur-Nère, la liste UCD conduite par Anne Cassier et David Dallois a été élue au premier tour avec 73,38 % des suffrages exprimés.

Dans le Cher, le RN est arrivé en tête lors du premier tour des élections départementales devant les listes de la droite et du centre.

Lors du premier tour des élections départementales dans le Cher le RN est arrivé en tête avec 18,29% des voix, devant la droite et le centre unis à 17,86%.

Dans le canton d'Aubigny-sur-Nère, la liste UCD conduite par Anne Cassier et David Dallois a été élue au premier tour avec 73,38 % des suffrages exprimés.

Pour le deuxième tour des élections ce dimanche 27 juin, les électeurs doivent choisir leur binôme de candidats dans 18 cantons du département.

Le premier tour du scrutin a été marqué par un niveau d'abstention record, dans le Cher, 67,01% des électeurs ne s'étaient pas rendus aux urnes.

Retrouvez tous les résultats sur France Bleu Berry en direct ce dimanche 27 juin.

