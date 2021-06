EN DIRECT - Élections départementales 2021 : suivez les résultats du deuxième tour en Haute-Vienne

Après un premier tour marqué par une abstention record, les électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leurs conseillers départementaux ce dimanche 27 juin. Retrouvez les résultats du deuxième tour et les premières réactions en Haute-Vienne avec France Bleu Limousin.

L'essentiel

A 17h, le taux de participation en Haute-Vienne s'élevait à 35,21% pour le second tour des départementales

Le premier tour a été marqué par un taux d'abstention record, 62,75% en Haute-Vienne, conséquence : aucun conseiller départemental n'a été élu au premier tour en Haute-Vienne faute d'avoir atteint le seuil des 25 % d'inscrits.

Les électeurs doivent donc élire un binôme de candidats dans les 21 cantons du département ce dimanche 27 juin.

Deux binômes du Rassemblement national sont présents au second tour des départementales en Haute-Vienne, dans le canton de Bellac et dans le canton de Limoges-4.

La gauche pourrait perdre le canton de Panazol au second tour

Suivez la soirée du deuxième tour en Haute-Vienne en direct sur France Bleu Limousin :

à lire aussi Élections départementales : les temps forts et les résultats du premier tour en Haute-Vienne

Retrouvez les résultats dans votre département ou votre commune grâce à notre module de recherche :

► Pour les élections régionales, retrouvez toutes les infos en Nouvelle-Aquitaine dans cet article.

Suivez le deuxième tour des élections départementales en Haute-Vienne

► Cliquez ici pour rafraîchir l'article.

18h15 : Il faudra attendre 20 heures pour connaitre les premiers résultats.

18h05 : le taux de participation était de 35,21% à 17 heures en Haute-Vienne, en hausse de 2 points par rapport à dimanche dernier. Il faudra attendre 20 heures pour connaitre les premiers résultats.

18h01 : Les bureaux de vote sont désormais tous fermés dans le département.

18h00 : Bonsoir et bienvenue pour ce direct qui va vous permettre de vivre tout au long de la soirée les résultats du deuxième des élections départementales en Haute-Vienne.

Au premier tour des élections départementales en Haute-Vienne, la gauche est arrivée en tête alors que le scrutin a été marqué par une abstention record, 62,75% dans le département. Aucun conseiller départemental n'a été élu au premier tour faute d'avoir rassemblé suffisamment d'inscrits.

Le Rassemblement national est présent dans deux cantons pour le second tour ce dimanche 27 juin, celui de Bellac et celui de Limoges 4 qui inclut les quartiers de la Bastide et de Beaubreuil.

Les résultats du premier tour en Haute-Vienne :

Retrouvez tous les résultats du premier tour par canton sur notre carte :