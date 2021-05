Elections départementales : 4 binômes à la conquête de Cherbourg-Centre

Historiquement à gauche depuis plusieurs mandatures, le canton de centre-ville, Cherbourg-1, 16 700 habitants, est convoité par 4 binômes représentant la gauche, le centre-droit, la droite, et l'extrême-droite.

La gauche mise sur la solidarité

Dans la continuité de l'engagement des élus sortants, Emmanuelle Bellée et Pierre-François Lejeune portent les couleurs du Parti Socialiste et de ses alliés. Pour Emmanuelle Bellée, militante associative adhérente du mouvement Génération.s de Benoît Hamon, c'est une première candidature en politique. Malgré son jeune âge, 30 ans, Pierre-François Lejeune, lui, occupe déjà des responsabilités importantes en tant que maire adjoint de Cherbourg-en-Cotentin en charge notamment de la sécurité. Le binôme compte axer sa campagne sur le thème de la solidarité, "l'une des compétences majeures du département", précise Pierre-François Lejeune. Parmi les idées également défendues par ces candidats, la création d'un droit à l'initiative citoyenne et d'un Conseil des citoyens pour favoriser la co-construction de projets à l'échelle du département.

Pierre-François Lejeune et Emmanuelle Bellée défendent les couleurs de la gauche, soutenus par les candidats sortants. © Radio France - Benoît Martin

La droite veut faire entrer Cherbourg dans la majorité départementale

A droite, le Cercle du Cotentin s'appuie sur la candidature de Frédérik Lequilbec associé à Camille Margueritte. Les deux ont déjà mené plusieurs campagnes et siègent au conseil municipal de Cherbourg-en-Cotentin, tout comme à l'agglomération du Cotentin. Ils revendiquent le soutien de la majorité départementale sortante. Selon Camille Margueritte, "nous aurons plus de chance d'être entendus et écoutés de la majorité que nos adversaires, car nous sommes du même bord." A condition évidemment qu'il n'y ait pas de changement de majorité! Dans leur programme, ils souhaitent tester sur le canton un dispositif pilote de veille 24/24 pour les personnes âgées à domicile. Ils comptent se battre pour accélérer l'installation de la fibre à Cherbourg et soutenir le projet de contournement routier Sud-Ouest.

Frédérik Lequilbec et Camille Margueritte comptent faire basculer le centre de Cherbourg du côté de l'actuelle majorité départementale. - Cercle du Cotentin

Au Centre, le patrimoine

Ce dernier projet, Nicolas Calluaud le voit ressortir des cartons avec circonspection. Jeune responsable de l'UDI, il s'associe à Josette Ponthou, ancienne conseillère municipale de Cherbourg. "Le contournement, c'est moins de passage dans le centre-ville de Cherbourg; cela peut être mauvais pour nos commerçants", estime le jeune homme qui se prononce en faveur d'un référendum sur le sujet. Lui, compte rendre le canton plus attractif, en misant sur la préservation du patrimoine de Cherbourg, estimant que cela rejoint la compétence tourisme exercée en partie par le Département. Il met également en avant sa différence : ne pas avoir actuellement d'autre mandat.

Nicolas Calluaud et Josette Ponthou composent un binôme divers droite qui se veut en dehors du jeu des partis. -

La campagne en mode "distanciel" pour le RN

Alors que les candidats cités précédemment vont tenter de faire campagne sur les marchés, ou encore en porte à porte, mais sans rassemblement ni réunions publiques (interdit dans le contexte sanitaire actuel), les candidats du Rassemblement National n'auront pas ce problème. Le parti de Marine Le Pen est représenté par Serge Devlin et Denise Lefréteur. Des candidats qui ne vivent pas à Cherbourg. L'un réside dans le centre Manche, l'autre à Ducey dans le sud du département. Une nouvelle manière de concevoir la campagne "en distanciel"! Précisons qu'ils n'ont pas répondu à nos sollicitations durant la préparation de cet article.

Le premier tour des élections départementales aura lieu le 20 juin prochain.