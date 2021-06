Elections départementales : à gauche, les citoyens s'emparent du débat dans le sud de l'Indre

36 propositions. C'est l'idée ou plutôt le programme élaboré par 80 citoyens dans le sud de l'Indre en vue des élections départementales dont le premier tour aura lieu dimanche 20 juin. Ces "36 propositions pour un département écologique, solidaire et citoyen" ont été travaillées durant plusieurs mois, grâce notamment à une plateforme fortement animée par Europe Ecologie les Verts. Elles ont été présentées en février dernier à tout le spectre des partis de gauche dans les différents cantons du sud du département.

Une liste 100% citoyenne dans le canton du Blanc

Des candidats locaux s'en sont saisis en associant parfois même des citoyens à leur liste. C'est le cas à la Châtre et Ardentes. Mais dans d'autres cantons, devant le peu de réaction et surtout l'absence de liste de gauche, les porteurs de ces propositions ont décidé de se présenter eux-mêmes. Une liste entièrement citoyenne s'est ainsi montée dans le canton du Blanc, "l'équipe solidaire", avec le soutien d'EELV, Génération.S, la France Insoumise, Parti Communiste, et du Parti Socialiste.

Soutien, mais pas forcément appui rapporte Laurent Moreau, agriculteur qui se présente au Blanc en binôme avec Sylvie Perchez, infirmière retraitée. "On peut regretter que les partis traditionnels ne nous aient pas plus épaulés, note le quadragénaire, mais cela nous a aussi permis de réinventer une façon de faire la politique." Une seconde liste entièrement citoyenne se présente à Neuvy-Saint-Sepulchre. Elle s'est appuyée sur un mouvement déjà présent aux départementales de 2015, "Alternative citoyenne", qui souhaite un département "engagé et résistant face au changement climatique, qui préserve la santé et le social et développe les solidarités".

à lire aussi Élections départementales : le collectif Alternative citoyenne présent sur le canton de Neuvy-Saint-Sépulchre

Des citoyens engagés dans les luttes sociales dans le Sud de l'Indre

Leurs points en communs ? Une forte expérience militante, associative ou syndicale. L'idée d'élaborer ces propositions politiques est d'ailleurs née lors des combats sociaux dans le sud de l'Indre, pour plus de dessertes en gare d'Argenton et pour la sauvegarde de la maternité du Blanc - fermée en octobre 2018 - notamment. D'où l'implantation géographique de ce mouvement. Des enjeux sociétaux et de mobilité que l'on retrouve dans les 36 propositions, par exemple un meilleur maillage des transports en commun entre les villes périphériques, la création de centres de santé publics, le RSA pour les jeunes ou encore l'expérimentation "territoire zéro chômeur". La priorité de ces citoyens, c'est aussi plus de proximité, comme le développement des circuits courts dans les cantines des collèges, compétence du département.