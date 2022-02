Elections départementales annulées sur le canton de Moyen Adour

Le tribunal administratif a annulé ce mardi 2 février l'ensemble des opérations électorales des 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Moyen Adour. Des irrégularités ont été confirmées dans deux bureaux de votes

Les électeurs du Canton de Moyen Adour dans les Hautes Pyrénées vont devoir retourner aux urnes. Le tribunal administratif de Pau vient d'annuler les deux tours des élections départementales de juin dernier. Le binôme de candidats élus, formé par Geneviève Quertaimont et Jean Michel Ségneré, avait remporté l'élection avec 50,01 % des suffrages, soit seulement une voix de plus que le binôme concurrent formé par Yves Loupret et Isabelle Loubradou.

Des irrégularités dans deux bureaux de vote

Les battus avaient dénoncé des irrégularités dans les bureaux de vote de Laloubère et d’Horgues. Le tribunal a retenu que des électeurs avaient en effet voté sans passer par l’isoloir, qu'un autre n'avait pas signer la liste d’émargement. Des différences de signatures entre le deux tours ont aussi été remarquées alors qu'il n'y avait pas de procurations. Le tribunal a en revanche rejeté la demande de suspension des mandats des élus.