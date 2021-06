Elections départementales : bataille pour un garder un cœur de ville populaire à Bayonne 3

Le centre ancien, Grand et Petit Bayonne attire de plus en plus les ménages aisés

Alors que la liste des candidats aux départementales est connue, nous vous proposons de faire connaissance avec les enjeux du canton de Bayonne 3. Bayonne 3 est le seul canton entièrement bayonnais, du rond-point de Maignon aux flèches de la cathédrale, en passant par les bords d'Adour, rive gauche. Un canton qui englobe le cœur historique de la plus grande ville du Pays Basque nord, avec le Grand et le Petit Bayonne. Loin de l'image d'Epinal du quartier populaire et fêtard, ce dernier s'est assagi et accueille aujourd'hui beaucoup plus d'étudiants que d'ouvriers, tandis que les bords de Nive attirent les ménages plus aisés. "La gentrification c'est un mot ronflant pour dire qu'on est en train de faire une ville bling-bling, pour les premiers de cordée" dénonce ainsi Henri Etcheto, le conseiller sortant, chef de file de l'opposition départementale de gauche, qui se présente avec Florence Dupreuilh. "Je crois que c'est inquiétant à Bayonne dont c'est la tradition d'être une ville populaire où tout le monde peut se rencontrer et vivre ensemble cette convivialité et cet esprit bayonnais".

Record de logements sociaux

Pour la majorité départementale "Forces 64", Christine Lauqué (UDI) sera en tandem avec Olivier Alleman (LREM). Le binôme veut souligner que Bayonne est la ville du pays Basque qui détient le record de logements sociaux, à 26% et souligne qu'il eut s'efforcer de "garder la mixité sociale et intergénérationnelle". Avec la majorité municipale à laquelle il appartient, cela passe par "rénover le bâti ancien, comme à la rue Bourgneuf en ce moment, ou réhabiliter le parc social comme cela a été fait à Balichon pour lutter aussi contre la précarité énergétique". Avec la maîtrise du foncier la commune veut aussi moins construire, mais mieux construire.

Insécurité

Le Rassemblement National, lui, embraye sur l'insécurité. Alban Raboteau dénonce "l'augmentation de l'insécurité sur notre ville, cœur du Pays Basque nord, à la fin du confinement" et il déplore aussi "l'accueil "Ma Nuit" qui a été fermé, alors que pourtant, la CAPB [Communauté d'Agglomération Pays Basque] va continuer à subventionner l'accueil des migrants à Pausa". Au foyer "Ma nuit" on dément et on parle de fake news: la structure offre 38 lits, elle emploie cinq personnes, et elle est ouverte toute l'année sans interruption depuis novembre 2019.

Les candidats sur le canton de Bayonne 3

Florence Dupreuilh et Henri Etcheto (Gauche 64). Suppléants : Iker Etchepare et Anne Saint-Paul.

Olivier Alleman et Christine Lauqué (Forces 64). Suppléants : Pepito Elhorga et Emilie Larroze.

Véronique Duprat (Génération.s) et Michel Esteban (EELV). Suppléants : Xan Ansalas et Isabelle Labadie-Lemière.

Mallory Mouazan et Alban Raboteau (RN). Suppléants : Paul Vergnes et Lydie Blanc

Gabiñe Eraso et Peio Hegi (EH Bai). Suppléants : Béatrice Pargade et Aitor Servier

Rappel des résultats de 2015

1° tour (abstention 53%)

Christine Lauqué / Yves Ugalde (UDI) 2.285 voix, 33%

Marie-Christine Aragon / Henri Etcheto (PS) 2.244 voix, 32%

Jean-Michel Iratchet / Brigitte Lelièvre (FN) 974 voix, 14%

Pierre Casenave / Sophie Sayeux (EH Bai) 684 voix, 10%

Mixel Esteban / Isabelle Labadie-Lemière (EELV) 446 voix, 6%

Françoise Coat / Daniel Scipion (FdG) 328 voix, 2%

2° tour (abstention 53%)