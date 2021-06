Élections départementales : ce qu'il faut retenir de ce second tour dans les Hautes-Pyrénées

Le second tour des élections départementales avait lieu ce dimanche 27 juin. À l'issue de ce second tour, dans les Hautes-Pyrénées, le président sortant Michel Pélieu - réélu dès le premier tour dans son canton de Neste, Aure et Louron - conforte sa majorité départementale en vue de l'élection du président de département.

Les cantons de Lourdes passent à gauche

Le maire de Lourdes Thierry Lavit et sa binôme Évelyne Laborde (divers gauche) remportent le canton Lourdes-1 avec 61% devant la sortante LR Adeline Ayela et son binôme Christophe Jean-Louis (39%).

À Lourdes-2, victoire du binôme sans étiquette Stéphane Peyras et Marie Plane avec 51% des voix. Ils étaient arrivés en deuxième au premier tour. Juste derrière, le binôme de Marie-Christine Assouère (divers centre) et du sortant Bruno Vinuales (PRG) fait 49% des voix. 55 voix seulement séparent les deux binômes.

Une seule voix d'écart sur le canton Moyen Adour

C'était très serré, sur le canton Moyen Adour, entre le binôme divers droite Jean-Michel Ségneré/Geneviève Quertaimont et leurs adversaires de gauche Isabelle Loubradou/Yves Loupret. La droite l'emporte avec une voix d'écart seulement.

À Tarbes, les sortants repartent pour un tour

Prime aux sortants, sur les cantons tarbais. Dans le canton de Tarbes-1, où les sortants ont changé d'étiquette, Frédéric Laval et Virginie Siani-Wembou, désormais LREM, se maintiennent avec 52% des voix devant les socialistes Christophe Cavaillès et Héloïse Dassé (48%). Sur Tarbes-2 c'est le binôme sortant de droite Gilles Craspay/Andrée Droubère (59%) qui l'emporte devant le binôme d'union de la gauche Cathy Laüt et Laurent Rougé (41%). À Tarbes-3, enfin, victoire du binôme sortant UDI-LR de Laurence Ancien et David Larrazabal. Ils obtiennent 54% des voix alors qu'ils étaient arrivés deuxième au 1er tour. Le binôme PS-EELV de Marion Burgan et Henri Lourdou fait 46%.

Le canton de Bordères-sur-l'Échez, communiste, le reste

Le canton de Bordères-sur-l'Échez reste aux mains des communistes Jean Buron et Andrée Souquet, élus avec 52% des voix face à Michelle Riquelme et Guillaume Rossic (48%).

Tous les résultats, réactions et analyses sur ce second tour des élections départementales dans les Hautes-Pyrénées