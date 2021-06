Elections départementales : ce qu'il faut retenir du premier tour dans le Finistère

Gauche et droite sont au coude à coude ce dimanche soir à l'issue du premier tour des élections départementales dans le Finistère. Onze cantons sont acquis à la gauche, 10 à la droite. Ce sera en revanche très disputé dimanche prochain dans six cantons pour le second tour.

Six cantons seront particulièrement scrutés lors du second tour des élections départementales dans le Finistère

Les résultats du second tour des élections départementales seront dimanche prochain seront très scrutés dans six cantons. Le Rassemblement national ne sera pas présent au second tour. Au total, 54 conseillers départementaux issus de 27 cantons seront élus.

Selon notre analyse, six cantons seront donc très observés. Celui de Brest-4, où l'Union de la gauche de la gauche arrive en tête, devant l'Union du centre et de la droite. Mais tout dépendra des reports de voix et de la mobilisation des électeurs au second tour.

Dans le canton de Brest-1, 73,86% des électeurs se sont abstenus. C'est le canton qui a le moins voté dans le département du Finistère.

Report des voix et participation

Il faudra aussi observer le canton de Briec, où la liste "Alliance pour le Finistère" arrive en tête avec Amélie Caro et Raymond Messager, avec 38,57% des suffrages exprimés, devant Thomas Ferec et Hélène Lollier, de la liste "Finistère et solidaires" (34,67%). Tout dépendra là aussi des reports de voix des électeurs et de leur participation.

A Concarneau, la gauche arrive en tête, devant la droite, et tout dépendra du choix des électeurs au second tour.

Les résultats du premier tour des élections départementales à Concarneau © Radio France - Préfecture du Finistère

A Douarnenez, gauche et droite sont au coude à coude, à 43,64% des suffrages exprimés pour le binôme de gauche Florence Crom et Damien Roffat, et 43,63% pour Didier Guillon et Jocelyne Poitevin à droite.

A Moëlan-sur-Mer, la gauche emmenée par Claude Jaffré et Sandrine Manusset arrive en être avec 35,26% des voix, mais si les électeurs du Rassemblement national (Patrick Le Fur et Jasmine Sainpol) reportent leurs voix vers la droite conduite par Dominique Guillou et Marie-Claude Le Maoût, et si les écologistes appellent à voter pour l'Union de la gauche, tout est encore possible pour chaque camp.

Les résultats du premier tour dans le canton de Moëlan-sur-Mer - Préfecture du Finistère

A Pont-de-Buis-lès-Quimerch, la droite de l'Alliance pour le Finistère arrive en tête avec 35,70% des voix, devant la gauche de Finistère et Solidaires qui obtient 28,87% des suffrages exprimés. Tout dépendra du choix des électeurs pour le second tour, puisque les divers-gauche enregistrent 23,15% des voix et le Rassemblement national 12,28%.