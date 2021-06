Élections départementales : Christian Féroussier a tranché, l'Ardèche bascule à droite

Après 23 ans à gauche, l'Ardèche bascule à droite après les élections départementales. Christian Féroussier, maire de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, met fin au suspense et choisit son camp. Il annonce ce lundi 28 juin soutenir le candidat Olivier Amrane. Un choix déterminant après le second tour très serré en Ardèche : huit cantons à droite, huit à gauche, plus celui de La Voulte remporté par Christian Féroussier. L'élu, en rupture avec la gauche et qui se veut désormais indépendant, fait donc pencher la balance du côté de la droite.

Nous resterons indépendants au sein de la majorité dit Christian Féroussier

"Ce n'est pas un choix politique" selon Christian Féroussier. Après les discussions avec les deux camps ce lundi matin, il affirme qu'Olivier Amrane a le mieux répondu à ses attentes : davantage d'argent pour les Ehpad, plus de soutien aux petits commerçants et plus d'aides pour les associations sportives et culturelles. "Ce n'est pas un chèque en blanc" précise celui qui fait basculer le département, "nous resterons indépendants au sein de la majorité". "Nous avions prévu un duo aux commandes" a plaisanté Olivier Amrane en présence de l'autre cheffe de file de la droite Sandrine Genest, "ce sera un trio".

Jeudi 1er juillet, c'est donc Olivier Amrane, 43 ans, qui deviendra le nouveau président du conseil départemental de l'Ardèche. Premier adjoint au maire de Saint-Péray, réélu au conseil régional aux côtés de Laurent Wauquiez, Olivier Amrane est élu sur le canton de Guilherand-Granges.