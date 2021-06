Elections départementales : comment améliorer l'accès à la santé ?

Comment le conseil départemental peut-il améliorer l'accès à la santé ? C'est l'une des question à laquelle doivent répondre les candidats aux élections des 20 et 27 juin. Ils proposent à peu près tous la même chose : salarier des médecins payés par le conseil départemental.

Des mesures existantes, mais encore insuffisantes

Même la majorité sortante s'est convertie à cette doctrine et propose d'expérimenter la mesure. Ce salariat des médecins existe au niveau des communes, mais pas encore du département. L'Yonne a perdu un tiers de ses généralistes en 20 ans. Et il faut d'urgence couper l'hémorragie car 60% des médecins icaunais sont âgés de plus de 55 ans. Nous avons donc besoin de jeunes médecins. Depuis 2017, le conseil départemental a financé trois mesures : des bourses de stage, des bourses d'installation pour les généralistes : 12.000 euros contre l'engagement de rester 5 ans dans l'Yonne. Et des bourses de fin d'études, 39.000 euros sur trois ans à condition de venir exercer chez nous après. Au total 38 médecins ou dentistes en ont bénéficié, une goutte d'eau sachant qu'il manquerait à l'Yonne 400 praticiens dont 120 généralistes pour revenir simplement dans la moyenne nationale. Voici les propositions des binômes candidats dans le canton du Gâtinais qui vont toutes dans la même direction.

Delphine Grémy, élue en 2015 au conseil départemental avec Jean-Baptiste Lemoyne, fait campagne cette année aux côté de Christian Deschamps © Radio France - Renaud Candelier

Delphine Grémy veut créer un collectif de santé pour le Gâtinais

Delphine Grémy, candidate sortante de la majorité, est de nouveau candidate, cette fois aux côtés de Christian Deschamps (qui a pris la place laissée par Jean-Baptiste Lemoyne), souhaite coordonner l'installation des médecins dans le Gatinais, grâce à mesures déjà mises en place lors du précédent mandat : "nous avons l'intention de monter un collectif de santé propre au Gâtinais, pour centraliser les besoins et les projets qui existent (pôle de santé à Domats, cabinet médical à Egriselles-le-bocage) et développer les aides mises en place par le département. L'objectif est de créer de nouvelles structures pour accueillir ces futurs médecins et des logements pour les héberger. Nous devons offrir un packaging sur notre territoire en faisant travailler tous les maires ensemble."

Loïc Barret, maire de La Belliole et Christine Aita, maire de Courtoin dans l'Yonne © Radio France - Renaud Candelier

Le salariat, une solution à étudier pour Christine Aita

Dans le canton du Gâtinais, la majorité sortante est concurrencée par un binôme soutenu par l'ancien sénateur Henri de Raincourt. Christine Aita et Loïc Barret souhaitent étudier la possibilité du salariat de médecins, payés par le conseil départemental : "nous avons eu l'exemple de Domats, qui a salarié des médecins, c'était innovant à l'époque. Alors pourquoi pas le département, si cela peut attirer des médecins. Mais c'est vrai que cela entraîne de la concurrence entre départements, on l'a vu avec un département voisin qui a surenchéri sur les salaires." A la question de savoir si le département de l'Yonne aura les moyens de salarier de nombreux médecins, Christine Aita répond : "il faut savoir ce que l'on veut. Si c'est servir la population, pour qu'elle reste ou même qu'elle arrive (sur le territoire), il y a un grand sujet au niveau du budget, bien sûr."

Yoann Toupet, 29 ans, était déjà candidat aux élections départementales en 2015, dans le canton de Sens 2 © Radio France - Renaud Candelier

Le binôme de gauche attend un appui du département sur les projets communaux

Pour le binome de gauche, dans le Gatinais, Aurélie Dufour et Yoann Toupet, le role du conseil départemental est aussi d'accompagner les initiatives locales. "Le conseil départemental ne fait pas tout", estime Yoann Toupet, "il y a des initiatives municipales, à Égriselles-le-Bocage, un centre de santé a ouvert il y a environ un an. Quand des communes ont ce genre de projet, il faut que le conseil départemental tout de suite soit là, appuie le dossier et surtout débloque des fonds parce que c'est le nerf de la guerre. Il faut faire des travaux, des mises aux normes, acheter du matériel, pour que les professionnels s'installent confortablement."

Jean-Luc Henry, adjoint au maire de Piffonds est en binôme avec Vanessa Hernandez © Radio France - Renaud Candelier

Le Rassemblement National propose d'ajouter le salariat aux mesures d'aide déjà existantes

Le binome présenté par le Rassemblement National, voudrait proposer un package d'installation dans l'Yonne aux étudiants en médecine, explique Jean-Luc Henry aux côtés de Vanessa Hernandez : "nous voulons proposer aux étudiants des bourses et ensuite un cadre salarié au sein du département, leur vendre un package avec une secrétaire médicale et toute cette administration qu'ils n'auraient pas à mettre en place. Cela leur permettrait de se concentrer sur le premier travail. Et nous pourrions leur mettre à disposition des bus médicaux notamment pour aller dans les coins les plus retirés du canton, notamment voir les personnes âgées qui ont du mal à ses déplacer."