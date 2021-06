Elections départementales : coup de théâtre en Vaucluse, la droite pourrait rafler la présidence

C'est un coup de théâtre en Vaucluse pour la présidence du département ! Alors que la gauche avait empoché 7 cantons sur 17 contre seulement 6 pour la droite dimanche soir lors du second tour des élections départementales, c'est finalement Les Républicains qui pourraient diriger le Vaucluse pendant les six prochaines années grâce au revirement de veste d'Anthony Zilio et de Christine Lanthelme. Le binôme, élu dans le canton de Bollène avec le soutien de l'union de la gauche, annonce ce mercredi qu'il va finalement donner sa voix à Dominique Santoni pour la présidence demain jeudi. Le nouveau conseiller départemental en haut Vaucluse martèle aujourd’hui qu'il a fait campagne avec sa binôme "sans étiquette".

Le souhait d'une gouvernance commune qui n'aurait pas abouti

Le maire de Bollene et président de la communauté de communes Rhône Lez Provence et la maire d'Uchaux ont expliqué lors d'une conférence de presse à la mi-journée qu'ils avaient rencontré "les camps de gauche et de droite" et leur avoir proposé l'idée d'une gouvernance commune afin d'avoir "une majorité stable " , un pacte de gouvernance partagée qui n'a pas été retenu par les deux groupes. Tous deux n'ont pas manqué non plus d'exprimer leur opposition de principe aux huit nouveaux élus d'extrême-droite, trois binômes du Rassemblement National et un de la Ligue du Sud. Anthony Zilio s'attend en tout cas à être traité "de tous les noms d'oiseaux" mais ajoute : " Je ne parle pas aujourd'hui de voter pour la droite. Je vote aujourd'hui dans une position qui est claire et assumée, pour une personne qui assume sa décision de porter un avenir pour le département de Vaucluse. "

Des engagements "signés" par la candidate LR à la présidence

" Ma famille politique d'origine , je n('en fait pas mystère, et je ne le renie pas mais la question qui se pose c'est comment s'intégrer dans un exécutif départemental, avec une logique moins d'idéologie et plus de réalisation , précise Antony Zilio, et c'est auprès de Madame Santoni que le dialogue a été clair et transparent. Nous en sortons avec des engagements clairs de sa part sur les dossiers prioritaires que nous avions listés pour le canton. Des engagements qu'elle a signé et nous veillerons à leur application : l'installation de médecins dans nos zones rurales, les aménagements routier et la sécurisation, c'est écrit , l'aide aux jeunes agriculteurs, le soutien du département à la réhabilitation totale du site troglodytique de Barry ou au projet de la maison du Rhône à Mornas, c'est écrit, la création d'un festival culturel également, le soutien du département pour le maintien d'un Ehpad à Sainte-Cécile-les-Vignes, c'est écrit, c'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé d'apporter nos suffrage a Dominique Santoni" .

Une prise de position qui n'a pas manqué de déstabiliser les élus à gauche qui envisageaient de voir leur chef de file, Jean-François Lovisolo, accéder à la présidence avec une majorité relative de sept binômes. Anthony Zilio a soutenu qu'il n'avait rien signé auparavant et qu'il ne s'était engagé en rien et que son binôme restera indépendant pour former un groupe à part "sans être dans la majorité de Dominique Santoni" .