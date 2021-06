Élections départementales dans l'Aveyron : le département reste à droite

Dans l'Aveyron, les binômes Divers droite obtiennent la victoire à la majorité absolue dans six cantons lors du premier tour des élections départementales 2021. Ils récoltent un score global de 33,48 %, le plus haut du département.

Dans l'Aveyron, les binômes Divers droite obtiennent la victoire à la majorité absolue dans six cantons lors du premier tour des élections départementales 2021, et récoltent un score global de 33,48 %, le plus haut du département.

Lors du premier tour, les binômes Divers droite se classent en tête avec un cumul de scores de 33,48 %, et remportent la victoire à la majorité absolue dans six cantons. Les binômes Divers gauche reçoivent un score global de 16,61 %. Les binômes UD récoltent 13,12 % des votes, tous cantons confondus, et sont victorieux à la majorité absolue dans trois cantons. Les binômes UGE se classent en quatrième position avec un résultat de 13,03 %, et obtiennent la majorité absolue dans un canton. Affichant un cumul de scores de 12,36 %, les binômes Divers centre figurent à la cinquième place, et sont vainqueurs à la majorité absolue dans deux cantons. La majorité absolue a été atteinte dans 12 cantons :

1er canton (Aubrac et Carladez) : Vincent ALAZARD et Annie CAZARD (DVD)

2e canton (Aveyron et Tarn) : André AT et Brigitte MAZARS (Union de la Droite)

3e canton (Causse-Comtal) : Magali BESSAOU et Jean-Luc CALMELLY (DVD)

4e canton (Causses-Rougiers) : Monique ALIES et Christophe LABORIE (Divers centre)

5e canton (Ceor-Ségala) : Jacques BARBEZANGE et Virginie FIRMIN (DVD)

8e canton (Lot et Montbazinois) : Bertrand CAVALERIE et Cathy MOULY (UGE)

9e canton (Lot et Palanges) : Christian NAUDAN et Christine PRESNE (Divers droite)

10e canton (Lot et Truyère) : Jean-Claude ANGLARS et Francine LAFON (UD)

13e canton (Monts du Réquistanais) : Michel CAUSSE et Nathalie PUEL (Divers droite)

14e canton (Nord-Lévezou) : Dominique GOMBERT et Jean-Philippe SADOUL (DVC)

15e canton (Raspes et Lévezou) : Nadine FRAYSSE et Arnaud VIALA (Union de la Droite)

23e canton (Villeneuvois et Villefranchois) : Jean-Pierre MASBOU et Gisèle RIGAL (DVD)

Sur 217 789 inscrits, 56,72 % s'abstiennent dans l'Aveyron. C'est un résultat supérieur à celui du premier tour des élections départementales 2015 (40,29 %).On remarque un vote blanc à hauteur de 5,62 % chez les votants de l'Aveyron, ainsi que 3,74 % de votes nuls. Ces textes ont été rédigés automatiquement par la société Syllabs, à partir des données fournies par le Ministère de l’intérieur.

Présentation du département de l'Aveyron

L'Aveyron est un département français situé dans le sud-ouest de la France et qui a pour préfecture Rodez. Il appartient à la région Occitanie, tout comme l'Ariège, l'Aude, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. L'Aveyron compte 278 100 habitants. Il s'étend sur 8 735 km2 et affiche une densité de 32 habitants par km2.L'Aveyron est limitrophe de 7 départements, à savoir le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, l'Hérault, le Gard, la Lozère et le Cantal. Avec environ 24 000 habitants, Rodez est la ville la plus peuplée du département. Viennent ensuite Millau, Villefranche-de-Rouergue et Onet-le-Château. L'Aveyron est divisé en 23 cantons et compte 285 communes.En 2013, le salaire net annuel était de 18 700 euros en moyenne dans l'Aveyron. Quant au taux de chômage, il n'était que de 7,3 % en 2016. L'agriculture est toujours au cœur de l'économie du département. L'artisanat, l'élevage et la production fromagère sont d'ailleurs les activités phares du territoire. L'Aveyron peut aussi compter sur le tourisme pour dynamiser son économie. Six lieux et monuments sont même classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Dans le département, 46 conseillers départementaux sont à désigner à l'occasion des élections départementales 2021. Une conseillère et un conseiller doivent être choisis pour chacun des 23 cantons du département.