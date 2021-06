Élections départementales dans l'Hérault, comment ça marche ?

On vote pour les élections départementales les dimanches 20 et 27 juin. Pour tout comprendre à ce scrutin, un mode d'emploi s'impose.

Lors des élections départementales, on n'élit pas directement le futur président. On vote pour des conseillers départementaux, qui se choisiront ensuite un leader. Voilà pour le principe.

La pratique, ce sera les dimanches 20 et 27 juin prochain. Les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 18 heures. A Béziers on joue les prolongations jusqu'à 19 heures, ainsi qu'à Montpellier où on pourra voter jusqu'à 20 heures.

Le découpage

L'Hérault se compose de 25 cantons, dans lesquels s'affrontent des binômes (un homme et une femme).

50 nouveaux conseillers départementaux doivent donc être élus. Pendant 6 ans, ils auront la charge d'infrastructures (collèges, routes départementales), de l'action sociale (revenu de solidarité active, handicap) ou encore du tourisme.

Premier tour

Pour être élu dès le premier tour, le binôme arrivé en tête doit remplir deux conditions. Avoir récolté plus de 50% des suffrages. Mais surtout, avoir rassemblé un quart des inscrits.

Dans une ville comptant 5 000 inscrits, un binôme est élu s'il totalise au moins 1 250 voix.

A ce stade, l'abstention peut peser sur l'élection. Il est en effet difficile d'atteindre le quart des inscrits si la participation n'est par exemple que de 40%.

Second tour

Si aucun binôme n'est élu au premier tour, un second round est organisé le dimanche d'après.

Peuvent alors se maintenir tous les binômes qui ont rassemblé 12,5% des inscrits (et non des votants). C'est ainsi qu'apparaissant, parfois, des triangulaires.

Pour reprendre l'exemple d'une ville de 5 000 inscrits, il faut donc 625 voix pour se maintenir.

Dans tous les cas, il faut à minima deux binômes qualifiés pour un second tour. S'il venait à en manquer, ce sont par défaut les deux premiers qui sont retenus.

Election du président

Le 1er juillet prochain, le nouveau conseil départemental de l'Hérault élira son président pour 6 ans.