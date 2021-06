Élections départementales dans l'Yonne : la qualité de l'eau potable passée au crible

Presque quatre millions d'euros : voilà ce que pèse le volet environnement dans le budget départemental. Et dans ce volet, on trouve la protection de la ressource en eau. Un sujet qui, dans l'Yonne, est assez sensible. Car la pollution de l'eau courante, celle qui sort de nos robinets, est un problème plutôt récurrent : près d'un tiers des 300 captages utilisés pour l'alimentation en eau potable dépassent de manière ponctuelle ou chronique les normes de qualité, selon le Service d’animation territoriale eau potable (Satep), une émanation du département.

à lire aussi Les questions qu’on se pose sur la pollution de l’eau potable

4.700 Icaunais concernés par des restrictions et interdictions de consommation d'eau

Soit une teneur anormalement élevée en nitrates ou en résidus de pesticides. Conséquence : 18 communes icaunaises, soit environ 4.700 habitants, sont frappés de restrictions voire d'interdictions de consommation d'eau selon l'Agence Régionale de Santé (ARS). Pour la plupart, cela concerne uniquement les femmes enceintes et les nourrissons. Sauf à Chemilly-sur-Serein, un village viticole de 150 habitants dans le canton de Chablis, où là, c'est toute la population qui a interdiction permanente de boire de l'eau du robinet depuis 2014. Tout ça à cause du Terbuméton déséthyl, une molécule contenue dans un herbicide de la vigne interdit depuis 2003.

Le maire de Chemilly-sur-Serein, Gérald Vilain, annonce que les travaux pour installer un nouveau système de filtration de l'eau débuteront en 2023. Mais ça n'est pas donné : 200.000 euros, en espérant l'aide de subventions. Remplacer les réseaux d'eau parfois vétustes pour améliorer le traitement et l'assainissement est une des solutions au problème mais certains villages n'en ont pas les moyens financiers. D'un autre côté, les associations environnementales pointent du doigt l'usage trop intensif des produits phytosanitaires de la part des agriculteurs qui seraient, selon elles, responsables de cette pollution de l'eau potable.

Qu'en penses les candidats aux départementales dans le canton de Chablis ?

Interrogés sur ce dossier, les binômes en lice pour les élections départementales (20-27 juin) dans le canton de Chablis, l'un des plus vastes du département (62 communes) et l'un des plus touchés par la pollution de l'eau dans l'Yonne, ont réagi au micro de France Bleu Auxerre.

à lire aussi Élections départementales : voici la liste des candidats dans l'Yonne

Chaque année, il y a des améliorations

Patrick Gendraud, président sortant du Département en binôme avec Sylvie Charpignon pour la majorité départementale (LR) : "La qualité de l'eau, tout le monde en est soucieux, ce n'est pas le rôle exclusif de l'élu départemental. c'est un débat qui existe depuis un certain temps. Il y a d'ailleurs des contrôles réguliers, surtout au niveau des nitrates. Je suis persuadé qu'on en trouve encore qui ont été déversés il y a une cinquantaine d'années, et ça ne s'évacue pas comme ça. Et ça ne veut pas dire que les agriculteurs en déversent la veille d'une analyse de l'eau qui ne serait pas conforme ! Car agriculteurs comme viticulteurs sont des gens responsables qui, depuis des années maintenant, ont fait d'énormes progrès dans la façon de cultiver. Il faut les féliciter, et les encourager. Pour moi, c'est un travail collectif. Il faut veiller à ce que l'eau soit de qualité, mais je répète que chaque année, il y a des améliorations. Et c'est tant mieux !"

Que l'eau soit d'une qualité irréprochable d'ici deux ou trois ans

Gilles Sackepey, maire d'Étivey, en binôme avec Danièle Brouin pour la gauche unie sous la bannière l'Yonne en commun : "Il a fallu se regrouper avec d'autres villages alentours pour formuler un appel d'offres collectif pour améliorer la qualité de l'eau. On a décidé de changer notre façon de faire. Au lieu de faire sa petite action chacun dans son coin, action qui était plus ou moins suivie, nous avons décidé de porter une démarche globale. 14 communes, sur 3.000 km2 sont regroupées ensemble. Une entreprise d'études va cibler les actions à mener et va établir une charte de la qualité de l'eau sur l'ensemble du bassin de captage concerné. Ce sont ces actions qui pourront bénéficier de financements, de l'Agence Régionale de Santé, par le conseil régional, etc. C'est là que le conseil départemental aura sa part à jouer, en aidant les communes dans cette démarche, pour solliciter les différentes subventions. Si l'on a la chance d'être élus, on se donner une échéance : que l'eau soit d'une qualité irréprochable d'ici deux ou trois ans."

Les réseaux d'eaux sont catastrophiques

Hervé Constans, en binôme avec Anissa Berraho pour le Rassemblement National : "Les réseaux d'eaux sont catastrophiques, à l'abandon. Il faudrait absolument les revoir. Au RN, c'est un sujet qui nous est cher. Et on veut à tout prix prendre en charge leur rénovation. Mais n'oublions pas nos amis agriculteurs. Dans l'Yonne, l'eau est toujours qualifiée de correcte, mais avec un gros défaut à chaque fois : on se retrouve avec beaucoup de nitrates. Les nitrates viennent d'une agriculture expansive et non-maîtrisée. Aujourd'hui, il faudrait revenir à une agriculture un peu plus logique et intelligente. Et à ce moment-là, on aurait certainement une meilleure potabilité de l'eau. La protection de l'eau, c'est une démarche écologique. Mais sans une activité localiste de protection de l'environnement, l'eau ne serait pas préservée."