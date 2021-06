Élections départementales dans l'Yonne : la prime au sortant

Le premier tour des élections départementales dans l'Yonne qui se tenait ce dimanche a été marqué par une abstention record (64,88%, c'est 16 points de plus qu'en 2015 lors du dernier scrutin départemental). Il y aura des duels au second tour dans tous les cantons. Résultat en demi-teinte pour le RN, qui se qualifie dans 11 cantons (dont Cœur de Puisaye et Thorigny-sur-Oreuse) : c'est beaucoup moins qu'en 2015. Résultat moyen aussi pour "L'Yonne en commun", qui réunit les gauches et les écologistes, et ne réussit à se maintenir que dans six cantons (dont deux en tête).

à lire aussi CARTE - Élections régionales et départementales : retrouvez les résultats du premier tour près de chez vous

En revanche, pour la majorité départementale sortante de la droite et du centre, ce premier tour est très satisfaisant. Les analystes le disent d'ailleurs souvent : quand il y a une forte abstention, ça profite, en général, au sortant. Et ça se confirme dans l'Yonne, puisque les candidats de la majorité élue lors du dernier scrutin sont tous au second tour. Ils sont même en tête dans 13 cantons.

Gendraud, symbole de la prime au sortant

Symbole de cette prime au sortant : le très bon score du président LR du conseil départemental sortant, Patrick Gendraud, dans son canton de Chablis. Avec sa binôme Sylvie Charpignon, il obtient 53,04% des suffrages... Mais comme ils ne réunissent pas 25% des inscrits, ils ne sont pas élus au premier tour ! Et ils devront affronter le binôme du Rassemblement National dimanche prochain, Anissa Berraho/Hervé Constans.

Bon score également pour André Villiers, député et conseiller sortant UDI dans le canton de Joux-la-Ville, qui réunit 50,76% des suffrages et devra affronter un binôme divers gauche au second tour. Exception à cette dynamique positive pour la majorité sortante : dans le canton de Tonnerre, le candidat sans étiquette soutenu par "L'Yonne en commun", le maire de Tonnerre Cédric Clech arrive nettement en tête avec 50,40% des votes, contre 29% pour la conseillère sortante Anne Jérusalem.