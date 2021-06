Elections départementales dans la Drôme : les propositions des principaux candidats avant le 1er tour

Les trois chefs de file présentant des candidats dans plus de la moitié des cantons de la Drôme ont débattu ce mardi soir pour France Bleu Drôme Ardèche et le Dauphiné Libéré. Retrouvez ici leurs principales propositions avant le premier tour des élections départementales le 20 juin.

Le grand débat des élections départementales dans la Drôme s'est déroulé ce mardi durant une heure dans les studios de France Bleu Drôme Ardèche, en partenariat avec le Dauphiné Libéré. Nous avons choisi d'inviter les chefs de file présentant des candidats dans au moins la moitié des 19 cantons de la Drôme : Marie-Pierre Mouton, la présidente sortante à la tête de l'union de la droite et du centre, Pierre Jouvet, à la tête de l'union de la gauche et des écologistes, et Lisette Pollet du rassemblement national. La France Insoumise présente des candidats dans 9 des 19 cantons. La République en marche est présente dans 8 cantons (5 binômes investis et 3 soutenus par le parti présidentiel).

Ce débat a été préparé et mené par Nathalie De Keyzer, journaliste à France Bleu Drôme Ardèche, et Carole Raynaud, journaliste au Dauphiné Libéré.

La première partie du débat consacrée à la santé, aux personnes âgées et aux mineurs isolés Copier

Comment lutter contre les déserts médicaux ?

Pierre Jouvet pose les enjeux : 391 médecins généralistes dans la Drôme, la moitié d'entre eux vont partir à la retraite dans les cinq ans qui viennent. Constat partagé par les deux autres candidates. Il faut poursuivre l'effort pour attirer de nouveaux praticiens dans le département.

Pierre Jouvet : créer des centres de santé départementaux, un par département, où les médecins seront salariés par le département. Objectif : recruter cent médecins généralistes sur le mandat qui s'ouvre sur les six prochaines années. Et conventionner avec les hôpitaux du département pour une répartition plus juste entre les hôpitaux et nos territoires les plus ruraux.

Marie-Pierre Mouton : On a pris ce problème à bras le corps. On a maillé le territoire en finançant 21 pôles santé et nous avons conventionné avec la faculté de médecine de Lyon pour accueillir de jeunes internes qui se forment auprès de 150 médecins généralistes. Résultat : 150 internes accueillis et 80 nouveaux médecins qui se sont installés ces trois dernières années.

Lisette Pollet : Il faut mettre à disposition des médecins gratuitement pendant quelques années une structure, un bâtiment. On peut les salarier. Mais il manque des médecins mais pas seulement. Il manque du personnel de santé. De partout.

Prise en charge des personnes âgées

Marie-Pierre Mouton précise à quel point cette question est importante. L'aide à l'autonomie représente 480 millions d'euros pour le département chaque année.

Marie-Pierre Mouton : Le budget de l'aide à l'autonome a augmenté de 21%. Il y a un vrai besoin de pouvoir vieillir à domicile. Pour les Ehpad, la crise Covid a montré qu'ils devaient s'organiser de manière différente pour que les familles continuent à visiter leurs seniors.

Pierre Jouvet : Il faut diversifier les solutions d'accueil : développer les habitats partagés, des logements qui seraient construits dans les centres-villes et les centres-bourgs. (Marie-Pierre Mouton précise que cela existe déjà). Il souhaite également donner davantage de moyens pour les structures d'aides à domicile et créer des maisons du répit pour que les aidants puissent souffler.

Lisette Pollet : Le coût des maisons de retraite est trop élevé. Ce qu'on donne pour les mineurs isolés devrait aller à l'aide aux personnes âgées.

Polémique sur les mineurs isolés

Le débat dévie sous l'impulsion de la candidate du rassemblement national qui estime que la prise en charge des mineurs isolés coûte trop cher au département.

Lisette Pollet affirme qu'il y a dans la Drôme 308 migrants mineurs isolés pris en charge pour un montant de plus de 12 millions d'euros. "Je ne sais pas d'où vous avez vos sources mais elles sont fausses" explique la présidente sortante Marie-Pierre Mouton."Nous avons une compétence qui nous est confiée par l'État de protéger les enfants maltraités. Ces enfants maltraités en Drôme, nous en avons à peu près de trois mille. Sur les trois mille, nous avons 215 mineurs non accompagnés, leur accompagnement coûte à peu près 20.000 euros par [NDLR 4,3 millions par an]". Elle souligne que c'est une responsabilité confiée aux départements par l'Etat. "Si un jour il y a un président RN dans un département, il aura la même responsabilité pénale" souligne Marie-Pierre Mouton, "voulez-vous vous mettre hors la loi ?". Lisette Pollet s'interroge sur l'âge des migrants à prendre en charge : "un mineur qui est vraiment mineur, on apportera de l'aide. Celui qui ne l'est pas, on ne lui apportera pas d'aide. Nous, nous mettrons en place des tests osseux" précise-t-elle. C'est déjà en place répond Marie-Pierre Mouton. Pierre Jouvet souligne que la candidate RN agite "un chiffon rouge". "Vous braquez les projecteurs sur une population que vous voulez jeter et qui représente 0,043 % de la population drômoise."

Deuxième partie du débat sur les routes et le pôle éco-tox Copier

Repasser à 90 km/h sur les routes de la Drôme ?

Le département gère un réseau de 4.200 kilomètres de routes. Faut-il revenir à 90 km/h au lieu de 80 partout où c'est possible ?

Marie-Pierre Mouton : Moi j'y étais favorable mais en raison des contraintes de l'Etat, il n'y a que 314 kilomètres qui pourraient être mises à nouveau à 90 km/h. Et cela représenterait 11,6 millions d'euros d'investissement.

Pierre Jouvet : Je n'y suis pas favorable non plus. L'investissement est trop lourd. On reste à 80.

Lisette Pollet : Nous, on souhaite revenir au 90 km/h sur certaines routes. Et demander aux Drômois ce qu'ils en pensent.

Dernière partie du débat consacré aux collèges, au personnel départemental et à l'EPR Copier

Pour ou contre un nouveau collège à Montélimar ?

Lisette Pollet : Il faut réduire le nombre d'élèves par classe, ça dépend du rectorat mais si on avait un nouvel établissement, ça fluidifierait l'accueil des collégiens. Il faut réfléchir au meilleur endroit pour le positionner.

Marie-Pierre Mouton : Trois collèges sont en cours de construction : un à Saint-Donat qui se termine, un à Suze, un à Mercurol-Veaunes. Si les effectifs le justifient, il y aura un nouveau collège à Montélimar.

Pierre Jouvet : Je suis d'accord avec Marie-Pierre Mouton.

Pour ou contre un EPR au Tricastin ?

L'Etat veut développer en France des réacteurs de nouvelle génération. Le site nucléaire du Tricastin doit-il accueillir deux de ces EPR en remplacement de la centrale nucléaire ?

Lisette Pollet : Oui, c'est la sauvegarde des emplois. Le nucléaire, c'est la solution tant qu'on n'a pas d'autre solution fiable.

Pierre Jouvet : Il n'y a pas de position commune au sein du groupe "la Drôme en commun". On sait que le Tricastin fermera, la centrale est en fin de vie. Promettre un EPR, c'est un mirage. Il faut trouver un mix énergétique pour l'avenir.

Marie-Pierre Mouton : Je me bats pour l'EPR. Le nucléaire, c'est 18.000 emplois pour le bassin de vie. Un EPR sera le bienvenu.