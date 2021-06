Elections départementales dans la Somme : la droite, la gauche et le RN débattent entre les deux tours

A quatre jours du second tour des élections départementales, des représentants de la majorité sortante de droite et du centre, de la liste d’union de la gauche et du Rassemblement national se sont livrés à l’exercice du débat d’entre-deux tours sur France Bleu Picardie.

Les habitants de la Somme sont de nouveau appelés à voter ce dimanche. Un double scrutin puisque le second tour des régionales a lieu en même temps. Mais quel est le bilan de la majorité départementale sortante ? Quelles sont les propositions des forces politiques encore en course ? France Bleu Picardie vous propose un débat entre trois candidats qui les représentent.

Il s’agit de (par ordre alphabétique) Frédéric Fauvet, candidat dans le canton d’Amiens 2 pour la liste d’union de la gauche et des écologistes « La Somme en commun », de Stéphane Haussoulier, président sortant du conseil départemental de la Somme et candidat dans le canton d’Abbeville 2 pour la liste de la droite et du centre « Unis pour la Somme », et de Jean-Philippe Tanguy, candidat aux départementales dans le canton de Roye pour le Rassemblement national.

L'union de la droite et du centre est arrivée largement en tête à l'issue du premier tour : elle finit première dans quatorze des vingt-trois cantons samariens. L'union de la gauche et des écologistes est en tête dans cinq cantons, et le Rassemblement national dans quatre. 63 % des électeurs de la Somme ne sont pas allés voter dimanche dernier. Les trois candidats ont commenté ce constat et évoqué des pistes pour endiguer le phénomène.

Frédéric Fauvet, Stéphane Haussoulier, et Jean-Philippe Tanguy se sont ensuite exprimés sur le bilan de la majorité sortante.

Jean-Philippe Tanguy, Stéphane Haussoulier et Frédéric Fauvet (de dr. à g.)

La crise du coronavirus a pesé sur le budget de très nombreux foyers. Que peut faire le département pour redonner du pouvoir d’achat aux samariens ? L'assemblée départementale a-t-elle une réelle marge de manœuvre ? Voici les propositions du Rassemblement national, de la majorité de droite et du centre et du candidat de l'union de la gauche :

Les trois candidats ont également énoncé leurs propositions pour un meilleur accompagnement des personnes âgées, pour réduire la fracture numérique et pour développer le tourisme dans la Somme.

Le second tour des départementales (et des régionales) aura lieu le dimanche 27 juin. Une soirée électorale à vivre dès 19h50 sur France Bleu Picardie.