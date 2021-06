Elections départementales dans la Somme : plus de 70% d'abstention dans deux cantons

Pas d'exception pour la Somme pour le 1er tour des élections régionales et départementales : comme partout en France, le département présente des taux d'abstention élevés, particulièrement dans le secteur d'Amiens, où deux cantons affichent plus de 70% d'abstention.

À peine plus d'un électeur sur trois s'est rendu aux urnes ce dimanche dans la Somme, pour le 1er tour des élections régionales et départementales. Le taux d'abstention, d'environ 63%, est à peine plus bas que celui affiché au niveau national (67% environ). Mais pour le scrutin départemental, des disparités existent entre les cantons. Les taux d'abstention les plus élevés se concentrent sur le secteur d'Amiens.

Amiens-1 et Amiens-2 à plus de 70% d'abstention

Les cantons samariens où l'abstention est la plus élevée sont voisins et englobent notamment Etouvie et Amiens-Nord : il s'agit d'Amiens-1, avec 78,52 % et d'Amiens-2, avec 71,18%. Ce sont les deux seuls cantons de la Somme où le taux d'abstention dépasse 70% mais ce record ne semble pas profiter à un parti en particulier : le Rassemblement national arrive en tête à l'issue du 1er tour à Amiens-1. Sur le canton d'Amiens-2, c'est l'Union de la gauche et des écologistes qui occupe cette place. Le reste des cantons d'Amiens s'aligne sur la moyenne nationale : environ 67% d'abstention sauf Amiens-6 (62,24%).

Moins de 60% d'abstention dans quatre cantons seulement

Dans le reste du département, le taux d'abstention varie : de 60% pour le canton d'Ailly-sur-Somme à 65% environ pour Abbeville-1. Les bons élèves du vote, c'est-à-dire les cantons où le taux d'abstention tombe en dessous de 60%, sont au nombre de quatre : Ailly-sur-Noye, Albert, Poix-de-Picardie et Rue. Dans ces quatre cantons, c'est la majorité départementale sortante de la droite et du centre qui arrive en tête.