Élections départementales dans le Doubs : quels enjeux et candidats au second tour, dans votre canton ?

Une semaine après le premier tour, ce dimanche 27 juin 2021, aura lieu le second tour des départementales. Dans le Doubs, personne n'a été élu dimanche, mais la majorité départementale arrive en tête dans 10 cantons sur 19. Dans son canton, la présidente sortante Christine Bouquin LR, se retrouve face au RN. Néanmoins, dans la grande majorité, on va assister à des duels droite-gauche traditionnels : le RN reste en lice dans cinq cantons seulement, dont deux situés dans le pays de Montbéliard.

La prime au sortant pour la droite, la gauche prête à se battre, et le RN à la traîne

Selon Matthieu Houser, maître de conférence en droit public à l'université de Bourgogne Franche Comté, la droite bénéficie de la prime au sortant : "c'est une évidence néanmoins ce n'est pas gagné avec dans certains cantons. Rien n'est gagné avec un écart de voix très faible entre le candidat de la majorité et le binôme écologiste. L'avance n'est pas si large, tout va dépendre du taux de participation."

Dans les cantons où ils ne sont pas présents au second tour, les candidats de la gauche appellent à faire barrage au RN. La liste "Doubs Social, Écologique et Solidaire" arrive en tête dans sept cantons, il leur en faut trois de plus pour former une nouvelle majorité.

Les candidats de la liste Doubs Social, Écologique et Solidaire, de gauche dans le Doubs © Radio France - Sophie Allemand

Les candidats au second tour dans les 19 cantons

Audincourt

Nathalie FRITSCH / Eric FUSIS PS-DVG : Damien CHARLET / Christine COREN-GASPERONI sortante

Baume-les-Dames :

Claude DALLAVALLE sortant / Marie-Chistine RN : Christel JULLION / Jacques RICCIARDETTI

Bavans

: Bruno BEAUDREY / Marie-Paule BRAND RN : Roland Boillot / Géraldine Grangier

Besançon 1

Monique BONNET / Aly YUGO DVD : Guillaume BAILLY / Myriam LEMERCIER sortante

Besançon 2

Arlette BURGT / Philippe MARQUIS LR : Chantal GUYEN / Michel VIENET sortant

Besançon 3

Marc PAULIN / Marie TAILLARD BIZE LR-DVD : Marie-Laure DALPHIN sortante / Serge RUTKIWSKI

Besançon 4

Jeanne HENRY / Georges UBBIALI MODEM-LR : Odile PETITJEAN-FAIVRE / Alain LORIGUET

Besançon 5

Ludovic FAGAUT sortant / Valérie MAILLARD EELV : Bruno AEBISCHER / Tilale El YOUSFI

Besançon 6

Raphaël KRUCIEN sortant / Géraldine LEROY DVD : Michel GAILLOT / Marie GRUILLOT

Bethoncourt

Steven FASQUELL / Maria de las mercedes PALENCIANO PS/DVG : Magali DUVERNOIS sortante / Albert MATOCQ-GRABOT

Frasne

Guillaume DEVILLERS / Marine PARIS AGIR/DVD : Philippe Alpy sortant / Géraldine TISSOT-TRUILLARD

Maîche

Christine BOUQUIN / Christian METHOT RN : Christan JEANDENAND / Genevière MOUGIN

Montbéliard

Priscilla BORGERHOFF / Jean-Luc GUYON sortant PCF : Lionel MANIERE / Sidonie MARCHAL

Morteau

Jacqueline CUENOT-STALDER / Denis LEROUX RN : Vincent BESANCON / Joséphine MILLOT

Ornans

Olivier BILLOT / Béatrice LOIZON DVG : Christophe GARNIER / Julie SOUSELLE

Pontarlier

Florence ROGEBOZ / Romuald VIVOT DVG-EELV : Karine GROSJEAN / Xavier MOYSE

Saint-Vit

Annick JACQUEMET / Thierry MAIRE DU POSET sortants DVG : Alexandre CHEVAL / Cécile MANZONI

Valdhaon

Patricia LIME VIEILLE / Thierry VERNIER DVD : Sylvie LE HIR sortante / Michel MOREL

Valentigney

Frédéric Barbier / Martine Voidey RN : Jean-Pascal Eme / Pauline Merat

Sur les 19 cantons du Doubs, deux sont sous pavillon RN à l'issue du 1er tour des élections départementales. Mais de peu : 29,72% des voix à Bethoncourt pour le Rassemblement National, contre 26,40 à la liste d'union de la gauche et 20,16 à celle Divers gauche.

À Audincourt, le RN est en tête avec 28,87% juste devant (19 voix d'écart seulement) les 28,52 de l'union de la gauche. Les binômes de gauche, justement, qui s'adjugent provisoirement 7 cantons au total : cinq sur les six de Besançon et ceux de Baume-les-Dames et Valentigney.