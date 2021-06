France Bleu Besançon et L'Est Républicain organisent ce jeudi un débat entre les chefs de file des partis présents dans les cantons du Doubs pour les élections départementales. A suivre en direct sur Facebook à partir de 14h. Vous pouvez participer en posant vos questions aux candidats.

VIDEO - Départementales dans le Doubs : suivez le débat en direct avec France Bleu et L'Est Républicain

Les têtes de listes des partis présents dans tous les cantons du Doubs pour les élections départementales sont les invités de France Bleu Besançon et de L'Est Républicain ce jeudi. Le débat est retransmis en direct sur la page Facebook de France Bleu Besançon. Vous êtes invités à participer en posant vos questions en direct, ce jeudi 10 juin, de 14h à 14h45.

Les candidats autour de la table : Christine Bouquin (Les Républicains, présidente sortante), Raphaël Krucien (Union de la gauche) et Jacques Ricciardetti (Rassemblement National).

France Bleu Besançon donne aussi la parole à des acteurs de terrains, du monde de l'entreprise ou associatif, qui interpellent les candidats en vidéo autour de trois thèmes : le tourisme, les migrants mineurs isolés et l'état des rivières, des domaines de compétence du conseil départemental.

L'eau et la sécheresse

Serge Valadon est le dernier pêcheur professionnel sur le Doubs, aujourd'hui à un an de la retraite. Il a vu les rivières du Doubs se dégrader durant des décennies et demande au département de mieux entretenir les rives et prévenir la pollution. Il alerte sur la baisse du niveau des rivières et demande à ce que le métier de pêcheur ait plus de visibilité chez les jeunes.

Les mineurs étrangers isolés

Noëlle Ledeure et Odeline Largier sont bénévoles à l'association SolMiRé (SOLidarité MIgrants REfugiés). Elles se battent pour un meilleur accueil des migrants mineurs non-accompagnés et demandent à ce que plus aucun n'en soit réduit à dormir à la rue.

Le tourisme

Françoise Droz Bartholet est la directrice des bateaux du Saut du Doubs à Villers-le-Lac. Elle dresse le bilan, positif, de l'action du conseil départemental en faveur du tourisme, notamment pendant la crise sanitaire. Elle souhaiterait que les initiatives de mise en valeur des sites touristes perdurent.