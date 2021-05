Élections départementales dans le Finistère : découvrez les candidats de votre canton

Les 20 et 27 juin, les électeurs du Finistère sont appelés aux urnes pour élire le nouveau conseil départemental. Au total, 118 binômes sont candidats dans les 27 cantons du département.

Dans le Finistère, 118 binômes sont candidats aux élections départementales. Le scrutin aura lieu les 20 et 27 juin prochains, en même temps que les élections régionales. Chaque binôme est composé d'un homme et d'une femme. Le département est divisé en 27 cantons. Et chaque canton est représenté par un binôme homme-femme de conseillers. L'Assemblée départementale se compose donc de 54 élus. Depuis 2015, le conseil départemental du Finistère est présidé par la socialiste Nathalie Sarrabezolles, élue du canton de Guipavas.

Départementales 2021 : qui sont les candidats dans le Finistère ?

La liste de tous les candidats par canton

Brest-1

Union au centre M. KARFAOUI Abdou et Mme MARGOGNE Christine

Union à gauche avec des écologistes M. LE DUFF Fred et Mme SERGENT Marie

Les Républicains Mme GÉLÉBART Anne et M. PAGÈS Yves

Rassemblement national M. KOFFI Martial et Mme LOUVEL Élisabeth

Union à gauche M. FAURE Kévin et Mme HÉRÉ Jacqueline

Brest-2

Parti socialiste Mme GUEYE Marie et M. SALAMI Réza

Rassemblement national M. CHARÉE Jean-Paul et Mme MAREC Valérie

Union à gauche avec des écologistes M. GONELLA Barthélémy et Mme LOUIS-JOSEPH-DOGUÉ Pauline

La France insoumise Mme BEAUD Marie-Capucine et M. OSSWALD Christophe

Union au centre M. BAZIRE Philippe et Mme GUILLEMOT Nadine

Union au centre et à droite M. LE FLOCH Renaud et Mme MONOT Gaëlle

Brest-3

Union à gauche avec des écologistes Mme KERGUILLEC Véfa et M. MUSCAT Sébastien

Parti socialiste Mme CANN Florence et M. LABBEY Marc

Divers droite M. GUEGUEN Yves et Mme MEROUR Magali

Union au centre M. DU BUIT Yves et Mme TOURNIER Emmanuelle

Rassemblement national M. BERNA Frédéric et Mme KERSUAL Hénora

Brest-4

Rassemblement national M. GRALL Xavier et Mme GUIZIOU Nadine

Union au centre et à droite Mme BOURBIGOT Véronique et M. OGOR Pierre

Divers gauche M. KERJEAN Gwenaël et Mme TALOC Sylvie

Union à gauche avec des écologistes Mme MARTIN Maëla et M. VALENTIN-LÉMENI Franck

Brest-5

Parti socialiste Mme BONNARD LE FLOC'H Frédérique et M. TRABELSI Hosny

Union au centre M. CABON Mickaël et Mme PORSMOGUER Gwénaëlle

Rassemblement national Mme CHABARDIN Monique et M. MARQUÈS Didier

La France insoumise Mme BAUDRY Manon et M. SMOLARZ Pierre

Écologiste Mme MIGEREL Sandrine et M. QUIGUER Gwendal

Divers gauche M. HITA Melvyn et Mme PERNOT-GOARVOT Morgane

Briec

Divers M. FEREC Thomas et Mme LOLLIER Hélène

La France insoumise M. BLONDIN Stéphane et Mme MALBRANQUE Catherine

Union à gauche avec des écologistes Mme LE TREUST Doriane et M. LEBERT Grégory

Union au centre et à droite Mme CARO Amélie et M. MESSAGER Raymond

Rassemblement national M. COLLOBERT Fabrice et Mme ROBERT Huguette

Carhaix-Plouguer

Union au centre et à droite Mme BALPE Béatrice et M. YVINEC Jérôme

Régionaliste M. GUILLEMOT Philippe et Mme NICOLE Corinne

Rassemblement national M. CROGUENNEC Jean-Luc et Mme HERRY Stéphanie

Union à gauche avec des écologistes Mme BOUSSARD Laure et M. JAOUEN Yannick

Régionaliste M. DERRIEN David et Mme EVIN Valériane

Concarneau

Union au centre M. HUARD Gilles et Mme LE BRETON HELWIG Michelle

Divers gauche Mme GAZ-LE TENDRE Céline et M. LOUSSOUARN Michel

Rassemblement national Mme MILLOT Noémie et M. PEREZ Christian

Union au centre et à droite M. BIGOT Marc et Mme PICHON Pascale

Crozon

Divers gauche Mme LE COZ Florence et M. LE QUELLEC Alain

Union au centre et à droite M. GOUEROU Jacques et Mme PORCHER Monique

Rassemblement national Mme LE MOIGN Patricia et M. LETORT Fabrice

Douarnenez

Union à gauche Mme CROM Florence et M. ROFFAT Damien

Rassemblement national M. COUILLAUD Patrick et Mme LEROUX Marie

Union au centre et à droite M. GUILLON Didier et Mme POITEVIN Jocelyne

Fouesnant

Divers gauche M. LE LOUPP Alain et Mme PUILLANDRE Marie-Pierre

Union à gauche avec des écologistes M. ESNAULT Vincent et Mme GALLO Annie

Union au centre et à droite Mme CARAMARO Laure et M. LE GRAND Alain

Divers centre Mme LE MEUR Marie-Laure et M. MARC Jean-Pierre

Rassemblement national Mme CONAN Laëtitia et M. PICHON Joseph

Guipavas

Divers Mme MARSCHAL Nathalie et M. MORIZUR Claude

Parti socialiste M. MALLERON Didier et Mme SARRABEZOLLES Nathalie

Rassemblement national Mme POULLAOUEC Yvette et M. RIVOALEN David

Union au centre et à droite M. JACOB Fabrice et Mme ROUDAUT Elodie

Écologiste M. GUÉZENNEC Pierre et Mme QUÉTIER Marie

Landerneau

Divers gauche Mme GALERON Claudine et M. HERVOIR Stéphane

Divers droite Mme BERVAS Viviane et M. GOALEC Bernard

Rassemblement national Mme COUHAULT Chrystelle et M. LÉAL Guy

Écologiste Mme DUPAS Maëla et M. WINCKLER Christophe

Landivisiau

Parti socialiste M. ROPERT Benjamin et Mme TOUROLLE Laétitia

Union au centre et à droite Mme GUILLERM Elisabeth et M. PUCHOIS Jean-Marc

Union à gauche avec des écologistes Mme CHAILLOU Isabelle et M. PLOUZANÉ Philippe

Rassemblement national M. BIHOUEE Tony et Mme THOMAÏDIS Renée

Lesneven

Divers gauche Mme BOUSSEAU Marie et M. KERMARREC Nicolas

Rassemblement national M. MAGOTTEAUX Florian et Mme POTIN KERVRAN Cécilia

Divers M. BON Bernard et Mme JUGLARET Jannick

Union au centre et à droite M. GOULAOUIC Pascal et Mme LE HIR Lédie

Moëlan-sur-Mer

Rassemblement national M. LE FUR Patrick et Mme SAINPOL Jasmine

Parti socialiste M. JAFFRÉ Claude et Mme MANUSSET Sandrine

Union à gauche avec des écologistes M. LE TREUST Laurent et Mme MONFORT Françoise

Union au centre et à droite M. GUILLOU Dominique et Mme LE MAOÛT Marie-Claude

Morlaix

Union au centre et à droite Mme GOARNISSON Aude et M. POULIQUEN Jean-Charles

Écologiste M. BOIREAU Josselin et Mme LEPITRE Charlotte

Union à gauche M. DUPONT Ismaël et Mme ZANEGUY Gaëlle

Rassemblement national M. ABILY Erwan et Mme SIMON Tiphaine

Plabennec

Union au centre et à droite Mme LAMOUR Marguerite et M. TALOC Guy

Rassemblement national Mme BOUCHARD Antonia et M. ORHAN Pierre

Divers gauche Mme KASSIS Nadine et M. QUEMENER Mickaël

Plonéour-Lanvern

Union à gauche avec des écologistes Mme HUET Elisabeth et M. NIEL Sven

Union au centre et à droite M. PICHON Franck et Mme PLOUHINEC Jocelyne

Parti socialiste Mme RASSENEUR Emmanuelle et M. RONARC'H Philippe

Rassemblement national Mme DELAUTRE Anne-Sophie et M. LE MENTEC Yoann

Plouigneau

Union au centre et à droite Mme COLLONGES Sylvie et M. RIOU Thierry

Parti socialiste Mme HUON Joëlle et M. LE GOFF Pierre

Union à gauche avec des écologistes M. BEAUPRÉ Michel et Mme RIOU PEREIRA Véronique

Rassemblement national Mme COLLIOU Aurélie et M. GUÉRY Olivier

Pont-de-Buis-lès-Quimerch

Divers gauche Mme MAHE Marie-Line et M. MOHAMMAD Ibrahim

Union au centre et à droite Mme GODET Nathalie et M. GUILLERM David

Parti socialiste Mme MAUGEAIS Isabelle et M. POUPON Julien

Rassemblement national Mme BEAUMONT Éliane et M. NICOLAS Franck

Pont-l'Abbé

Rassemblement national Mme BELBÉOCH Agnès et M. GENESTE Pascal

Union à gauche M. CANÉVET Yves et Mme ROUSSEAU Maryse

Union à gauche avec des écologistes M. JOLFRE Dominique et Mme MORICEAU Janick

Union au centre et à droite Mme CARROT-TANNEAU Nathalie et M. LE DOARÉ Stéphane

Quimper-1

Parti socialiste Mme HURUGUEN Armelle et M. LE GOFF David

Union à gauche avec des écologistes Mme HENRY Nolwenn et M. LE MAO Bernard

Union au centre et à droiteM. GABRIELE Antoine et Mme LECERF-LIVET Valérie

Union au centre M. BATHANY Anthony et Mme PLOUHINEC Véronique

Rassemblement national Mme HÉNAFF Christel et M. LAINE Guy

Quimper-2

Parti socialiste Mme JEAN-JACQUES Marie-Pierre et M. STERVINOU Matthieu

Rassemblement national M. LE GRAND Emmanuel et Mme ROUSSEL Edith

Union au centre et à droite M. MENGUY Guillaume et Mme QUINIOU Estelle

Union à gauche avec des écologistes M. BIGER Thierry et Mme PETIT Martine

Divers droite M. GENTRIC Yves et Mme NICOLAS SALIOU Corine

Quimperlé

Parti socialiste Mme MARECHAL Anne et M. PELLETER Bernard

Union au centre et à droite M. NILLY Serge et Mme STRITT Françoise-Marie

Union à gauche avec des écologistes Mme CLOAREC Brigitte et M. POTTIER Manuel

Rassemblement national Mme LE GUERINEL Christine et M. TROTEL Camille

Saint-Pol-de-Léon

Rassemblement national M. TRANVOUEZ Claude et Mme VESPA Marina

Union au centre et à droite Mme CHEVAUCHER Aline et M. DE CALAN Maël

Divers gauche Mme ESNAULT Anne-Cécile et M. LE GALL Christophe

Écologiste M. LADAN Damien et Mme MACÉ Morgane

Saint-Renan