Élections départementales dans le Gard : à Nîmes, partage à 50/50 entre les Républicains et la Gauche unie

Les cantons de Nîmes échappent totalement au Rassemblement National, ce dimanche, à l'issue du second tour des élections départementales dans le Gard. Le partage se fait moitié moitié entre les Républicains et les candidats de la gauche unie. Les Républicains sont élus sur les cantons de Nîmes 1 et Nîmes 4, la gauche l'emporte sur Nîmes 2 et Nîmes 3.

Sophie Roulle et Julien Plantier (LR) confirment leur score du premier tour, sur Nîmes 1. Avec 58,15% des voix, ils sont élus devant l'union de la gauche composée de Marianne Bernède et Bruno Vasa (41,85%). Sur le canton de Nîmes 4, Richard Tibérino et Véronique Gardeur-Bancel avec 54,63% des voix l'emportent face à Fatima El Hadi et François Séguy (Union de la gauche, 45,37%)

"Julien Plantier et Sophie Roulle et Richard Tibérino et Véronique Gardeur Bancel peuvent être fiers de leurs résultats et de la confiance accordée par les Nîmois. Ils sauront défendre leurs intérêts au Conseil Départemental, à l’instar de la détermination qui les anime au sein de la municipalité et les sujets de préoccupation ne manquent pas !" Jean-Paul Fournier, maire (LR) de Nîmes, (communiqué")

Sur le canton de Nîmes 3, le tandem Dominique Andrieu-Bonnet et Vincent Bouget (Union de la Gauche) est élu avec 64,04% des voix, face aux candidats RN Sabine Adam et Abderzak Berkani (35,96%). Sur le canton de Nîmes 2, c'est le duo Christian Bastid et Amal Couvreur (Union Gauche) qui l'emporte avec 61,30% des voix devant les RN Laurence Gardet et Yoann Gillet (38,70%).