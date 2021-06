Elections départementales dans le Gard : débat Midi Libre / France Bleu Gard Lozère jeudi de 18h à 19h

Les élections départementales ont lieu les 20 et 27 juin prochains, en même temps que les élections régionales. Quelle majorité pour le département du Gard ? France Bleu Gard Lozère et Midi Libre s'associent ce jeudi pour un grand débat avec les principaux responsables des formations politiques. Le débat est diffusé en direct de 18h à 19h, sur France Bleu Gard Lozère et sur midilibre.fr. Il est animé par Edith Lefranc (Cheffe d’agence de Midi Libre Nîmes) et Jérôme Plaidi (France Bleu Gard-Lozère).

Les invités : Valérie Rouverand (LREM), Arnaud Bord (PS/ Gauche unie), Laurent Burgoa (LR) et Yoann Gillet (RN). Les principales thématiques évoquées : action sociale, routes et collèges et tourisme.