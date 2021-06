Elections départementales dans le Gard : Denis Bouad réélu haut la main

Denis Bouad et Bérengère Noguier n'ont pas tremblé. Ils sont élus ce dimanche soir avec 67.28% des voix sur le canton d'Uzès, au deuxième tour des élections départementales dans le Gard, devant Patrice Adam et Mireille Ribanier. Le binôme sortant du Parti socialiste et d’Europe écologie-les Verts, sortent renforcés de ce scrutin, où ils devancent donc très largement la liste du Rassemblement national composée de Mireille Ribanier et Patrice Adam.