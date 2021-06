Elections départementales dans le Gard : grand chelem pour la droite à Alès

Christophe Rivenq, président des Républicains du Gard, et président d'Alès Agglomération

Alors que la gauche unie sort grand vainqueur des élections départementales dans le Gard, et que le Rassemblement National recule avec un seul canton conservé, la droite compte les points. Mais à Alès, elle peut garder le sourire, et même mieux. C'est un grand chelem pour les candidats alésiens de l'union de la droite et du centre.

Sur Alès 1, Léa Boyer et le maire de Saint-Christol-lez-Alès Jean-Charles Bénézet renversent le sortant, celui qui paraissait indétrônable : le communiste Jean-Michel Suau, qui était en binôme avec la maire d'Anduze, l'écologiste Geneviève Blanc Victoire pour la droite avec 50,19% des voix, soit.. 27 voix d'avance.

Sur Alès 2, Valérie Meunier et le maire de Saint-Privat-des-Vieux Philippe Ribot rassemblent 53,22% des voix.. et devancent le binôme d'union à gauche avec des écologistes, Christiane Thomas et Claude Cerpedes.

Enfin, sur Alès 3, le binôme d'union au centre et à droite.. composé de Marie-Christine Peyric et Frédéric Gras l'emporte assez aisément : 62,31% des voix Devant Evelyne Herbau et Jean-Michel Perret