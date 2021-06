Élections départementales dans le Gard : la gauche récupère le canton de Vauvert au Rassemblement National

Avec 46,45% des voix au premier tour, le Rassemblement National comptait bien conserver le canton de Vauvert, aux élections départementales (Gard). Mais le tandem de la gauche unie, Pascale Fortunat-Deschamps / Bruno Pascal (41,93% au premier tour dimanche dernier) a réussi à inverser la tendance et mobiliser entre les deux tours pour finalement s'imposer ce dimanche avec 51,05% des voix. "Je suis très heureuse. Je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais en même temps, je l'espérais vraiment. Je sais que le RN est fort, mais l'avantage qu'il avait c'est qu'il avait six ans de bilan, et il n'avait pas de bilan, tacle Pascale Fortunat-Deschamps. On avait cette chance-là".

"Au bout de six, les électeurs se sont bien rendu compte que des conseillers départementaux d'extrême droite, ça n'amenait rien, concrètement, en termes de projet. Donc.. ce n'était pas si compliqué que ça, finalement". Pascale Fortunat-Deschamps, sur France Bleu Gard Lozère

"Je prends acte de la victoire de nos adversaires, reconnaît avec humilité Nicolas Meizonnet. Evidemment je ne m'en rejouis pas mais je leur souhaite bonne chance. Effectivement c'est une déception, c'est un mandat auquel je suis attaché, je pensais être à la hauteur des attentes des habitants de mon canton. Et la deuxième déception est qu'on n'a pas réussi à mobiliser notre électorat. (..) quand même, il y a un lot de consolation : on arrive en tête dans sept communes, dont vauvert, ce qui est assez fort symboliquement ; mais ça n'a pas suffi"