CARTE - Élections départementales dans le Gard : les premiers résultats à Nîmes

Second tour des élections départementales ce dimanche 27 juin. Les électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leurs conseillers départementaux dans le Gard. Découvrez la participation, les résultats, les premières réactions et les analyses.

Dans le Gard, les électeurs étaient appelés à voter pour leurs 46 futurs conseillers départementaux, issus des 23 cantons, qui siégeront à l'assemblée locale pour un mandat de six ans. Cette année, les élections départementales se sont tenues en même temps que les régionales.

Lors du premier tour, le Rassemblement national est arrivé en tête avec 31,50% des suffrages, devant l'union de la gauche et des écologistes qui a recueilli 28,91% et l'union du centre et de la droite qui a obtenu 16,88%. Le taux d'abstention était de 66,54%.

L'essentiel

Les résultats sont connus à partir de 20h.

Les bureaux de vote ont fermé à 18h, sauf dans les grandes villes de France, où la fermeture était fixée à 20h, par arrêté préfectoral.

Le taux de participation était de 27,04% à 17h dans le Gard.

Les résultats

Sur le canton de Nîmes 4, l'union de la droite avec Richard Tibérino et Véronique Gardeur-Bancel gagne son duel face vainqueurs du duel face à Fatima El Hadi et François Séguy (Union de la gauche)

Sur le canton de Nîmes 3, le tandem Dominique Andrieu-Bonnet et Vincent Bouget (Union de la Gauche) est élu, face aux candidats RN Sabine Adam et Abderzak Berkani

Sur le canton de Nîmes 2, c'est le duo Christian Bastid et Amal Couvreur (Union Gauche) qui l'emporte avec 61,30% des voix devant les RN Laurence Gardet et Yoann Gillet (38,70%).

Les résultats nous parviennent au fur et à mesure, après leur validation par le ministère de l'Intérieur. Pour trouver ceux qui vous intéressent, tapez le nom de votre commune, de votre département ou de votre région dans le module ci-dessous.

Pour les élections départementales , découvrez les résultats en Lozère.

, découvrez les résultats en Lozère. Pour les élections régionales, retrouvez toutes les infos en Occitanie.

La participation

Les bureaux de vote ont fermé à 18h dans la majorité des communes, sauf dans les grandes villes, où les électeurs avaient jusqu'à 20h pour glisser leur bulletin dans l'urne.

À 17h, le taux de participation était de 27,04% dans le Gard. Au niveau national, il atteignait 27,89%, soit un point de plus qu'au premier tour (26,72%). Lors du premier tour, ce taux s'élevait à 33,46% dans le département.