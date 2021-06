Elections départementales dans le Gard : "Non à la récupération politicienne !", s'insurge JP Fournier

Dans un communiqué publié ce mardi soir, le maire de Nîmes insiste pour, s'il le faut, éclaircir ses propos au sujet des élections départementales dans le Gard, et plus particulièrement dans la ville qu'il dirige. Jean-Paul Fournier dénonce un "tract diffusé par le Rassemblement National sur le canton 2" qui "détourne les propos de ma (sa) réaction suite aux résultats des élections départementales dimanche soir."

Son leitmotiv était alors : « Notre seul adversaire c’est la gauche ». Cela, précise-t-il concernait "bien sûr exclusivement les cantons 1 et 4 où il y aura un duel au second tour entre des candidats de gauche et nos candidats de la majorité municipale/Les Républicains – Julien Plantier/Sophie Roulle et Richard Tibérino/Véronique Gardeur-Bancel.". Il indiquait alors pour les cantons où les candidats LR sont éliminés : "Ce soir, personne n’est propriétaire des intentions de vote des électeurs, c’est pourquoi je ne donne pas de consignes de vote dans les autres cantons."

"A l'heure où l’abstention abîme notre démocratie, ces détournements destinés à tromper les électeurs relèvent de la pire combine politicienne. Je réaffirme avec force mon opposition franche et claire à tout rapprochement avec les candidats et élus du Rassemblement National – je n’ai jamais changé de position et n’en changerai jamais. Il fallait que ce soit dit !" Jean-Paul Fournier ('communiqué)

À l'occasion du premier tour des élections départementales 2021, le binôme Union Gauche et Écologistes de Christian Bastid et Amal Couvreur est majoritaire à Nîmes (2e canton) et reçoit 44,18 % des voix exprimées. Le binôme de Laurence Gardet et Yoann Gilelet (RN), crédité de 31,11 % des votes, figure à la deuxième place. La troisième position revient au binôme de Carole Solana et Marc Joseph Taulelle (LR), qui obtient un score de 24,71 % et qui est donc éliminé.