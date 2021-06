Elections départementales dans le Gard : "Notre seul adversaire c’est la gauche", Jean-Paul Fournier

"Je note que le grand vainqueur de ces élections locales reste l’abstention et je le regrette." Voilà comment Jean-Paul Fournier attaque son analyse du premier tour des élections départementales dans le Gard, et en particulier à Nîmes. Le maire LR de Nîmes peut être satisfait du résultat de son premier adjoint, Julien Plantier, qualifié et en tête avec Sophie Roule sur le canton de Nîmes 1, devant le duo Bernède-Vasa (Union Gauche). Sur le canton de Nîmes 4, François Séguy (LFI) et la militante socialiste Fatima El Hadi, avec 33,78% des suffrages, devancent les Républicains sortants Richard Tibérino et Véronique Gardeur-Bancel. Sur le canton de Nîmes 2 en revanche, Carole Solana et Marc Taulelle (Droite) sont éliminés (24,71%), au profit d'Amal Couvreur et Christian Bastid (Gauche) avec 44,18% des suffrages, et le le duo RN Laurence Gardet / Yoann Gillet (31,11%). Enfin, sur Nîmes 3, les conseillers départementaux Les Républicains sortants Laurent Burgoa et Claude De Girardi sont déjà éliminés ; Dominique Andrieu-Bonnet et Vincent Bouget arrivent largement en tête de ce premier tour, en rassemblant 34,56 % des suffrages. Ils devancent les RN Sabine Adam et Abderzak Berkani (23,11 %).

"Notre seul adversaire c’est la gauche, il est important d’avoir une opposition de poids avec des élus nimois capables de défendre les intérêts des Nîmois. Les élus Les Républicains constituent une opposition constructive et indispensable au sein du Département." Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes (communiqué)

Pour être plus précis, sur les cantons, le maire de Nîmes sans surprise "appelle tous les électeurs à soutenir nos candidats, Julien Plantier et Sophie Roule dans le canton 1 et Richard Tiberino et Véronique Gardeur-Bancel dans le canton 4." Mais pour les cantons où les candidats LR sont éliminés : "Ce soir, personne n’est propriétaire des intentions de vote des électeurs, c’est pourquoi je ne donne pas de consignes de vote dans les autres cantons."