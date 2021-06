Elections départementales dans le Gard : Robert Crauste élu sur Aigues-Mortes

Sur le canton d'Aigues-Mortes, sortent vainqueurs le Maire du Grau-du-Roi et président de la communauté de communes Terres de Camargue Robert Crauste et Laurence Barduca Fauquet (sans étiquette, mais souhaitant s'inscrire au sein de la majorité de Gauche), qui rassemblent 55,79% des voix. Ils devancent Yvette Flaugère et Anthony Leroy, du Rassemblement National.

Tous les résultats du deuxième tour des élections départementales dans le Gard sont à retrouver sur francebleu.fr.