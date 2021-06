Elections départementales dans le Tarn-et-Garonne : l'impossible débat

L'ancien président Jean-Michel Baylet et l'actuel, Christian Astruc. Les deux hommes se détestent ouvertement.

France 3 Occitanie diffuse ce lundi 14 juin dans la soirée deux débats sur les élections départementales : dans le Tarn et dans le Lot. La chaîne aurait dû consacrer ce soir aussi un débat au Tarn-et-Garonne. Elle y a échoué. Tout comme France Bleu Occitanie. Explications.

Christian Astruc refuse d'affronter le duo Baylet-Rabault

La chaîne de télévision a fait le choix d'inviter quatre personnalités : Christian Astruc le président sortant (DVD), l'ancien président Jean-Michel Baylet (PRG), la députée socialiste Valérie Rabault candidate dans le canton de Caussade, et le secrétaire départemental du RN dans le Tarn-et-Garonne Thierry Viallon. Si les trois derniers ont donné leur accord, Christian Astruc a refusé d'y participer. L'équipe du président ne nous a pas caché que le plateau lui paraissait largement déséquilibré, avec deux représentants de la gauche unis contre le sortant. Le candidat PRG avait-il besoin du soutien de la candidate PS, allié historique du PRG ? "Pourquoi ne pas avoir invité un autre candidat de droite?" nous glisse t-on dans l'entourage de celui qui a longtemps été au PRG. "François Bonhomme, par exemple, sénateur candidat sur le canton où s'aligne Valérie Rabault".

Le plateau de France 3 a en tous cas paru suffisamment alléchant à Jean-Michel Baylet qui était partant. Ca n'était pas le cas pour le débat de France Bleu Occitanie.

Jean-Michel Baylet ne répond pas à France Bleu

France Bleu Occitanie, comme les 43 autres locales du réseau de Radio France, organise elle aussi des débats pour ce scrutin départemental. Ce sera le cas en Haute-Garonne ce mercredi 16 juin. Cela aurait aussi dû être le cas ce jeudi 17 juin dans le Tarn-et-Garonne..

Nous avions choisi un casting différent de celui de nos confrères de la télévision. Nous avions invité Christian Astruc, Jean-Michel Baylet et Romain Lopez le maire RN de Moissac, candidat sur son canton. Droite, gauche, RN. Ce dernier nous a rapidement répondu qu'il serait présent. Frileux avec les médias, refroidi par les choix éditoriaux à son encontre depuis six ans de la Dépêche du Midi, propriété de son principal rival, le président Astruc nous a lui aussi fait savoir, plus tardivement, qu'il était prêt à en découdre si le plateau se confirmait.

Hélas, malgré nos diverses relances, Jean-Michel Baylet et son entourage n'ont jamais répondu, ne serait-ce par la négative, à notre invitation. Le patron de la Dépêche du Midi, maire de Valence d'Agen, n'a pas d'attaché de presse. Il a bien une collaboratrice au journal, à qui les journalistes et même ses collaborateurs directs au Département avaient coutume de s'adresser lorsqu'il le dirigeait. Malgré nos tentatives dès le 11 mai dernier auprès de la mairie de Valence d'Agen, auprès du journal, auprès du président du PRG 82 et maire de Beaumont-de-Lomagne, malgré nos sollicitations directes sur le téléphone portable de Jean-Michel Baylet, nous n'avons jamais obtenu de réponse à notre invitation.

Sur France Bleu non plus, il n'y aura pas de débat, d'échange, entre les deux titans du Tarn-et-Garonne. Y'en a t-il déjà eu un, en six ans ?