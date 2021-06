Elections départementales dans les Côtes d'Armor : les résultats du second tour

On a voté dans les 27 cantons des Côtes d'Armor pour le second tour des élections départementales. Tous les bureaux de vote fermaient à 18h sauf à Paimpol et Perros-Guirec où les bureaux de vote restaient ouverts jusqu'à 20h en raison du passage du Tour de France.