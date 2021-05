Élections départementales dans les Deux-Sèvres : retrouvez les candidats de votre canton

Retrouvez les 78 binômes candidats aux élections départementales dans les 17 cantons des Deux-Sèvres pour le premier tour du 20 juin. Le ministère de l'Intérieur a publié ce lundi leur nom et leur nuance politique. Retrouvez également la carte des couleurs actuelle.

Pour qui allez-vous voter aux départementales ? Dans les Deux-Sèvres, 78 binômes se présentent. Dans chaque canton, il y aura entre trois et cinq binômes candidats : 78 hommes et 78 femmes (chaque candidature est obligatoirement mixte). Retrouvez dans le tableau ci-dessous la liste des candidats ainsi que leur étiquette correspondante. Vous pouvez faire défiler le tableau à l'aide des flèches à droite et faire une recherche avec la loupe. Depuis 2020, c'est le LR Hervé de Talhouët-Roy, maire de Pressigny, qui est président du Département.

Comment avait-on voté en 2015 ?