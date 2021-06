CARTE - Élections départementales dans les Hautes-Alpes : la droite largement majoritaire

Ce dimanche 27 juin, second tour des élections départementales. Les électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leurs conseillers départementaux dans les Hautes-Alpes. Les listes de droite remportent 24 sièges sur 30. Le président sortant, Jean-Marie Bernard, devrait être reconduit.

Dans les Hautes-Alpes, huit sièges étaient pourvus dès le premier tour dans quatre cantons. Les électeurs étaient appelés à désigner les 22 futurs conseillers départementaux, issus des 11 cantons restants, qui siégeront à l'assemblée locale pour un mandat de six ans. Cette année, le scrutin des élections départementales s'est tenue en même temps que celui des régionales.

À l'issue du second tour, les binômes Divers droite, Union à droite et Union au centre et à droite arrivent en tête avec 12 cantons remportés sur 15, soit 24 sièges sur 30. Jean-Marie Bernard, président sortant, s'impose dans son canton (Veynes). Élu avec 53,08 % des suffrages, il devrait être logiquement reconduit à la tête du département qu'il occupe depuis 2015.

Au second tour, le taux de participation était de 43% dans les Hautes-Alpes. Lors du premier tour, ce taux s'élevait à 41,95% dans le département.

Dès le premier tour, huit conseillers sur 30 ont été élus.

Chorges : M. Joël BONNAFFOUX et Mme Valérie ROSSI (UG), 100%

M. Joël BONNAFFOUX et Mme Valérie ROSSI (UG), 100% Guillestre : M. Marcel CANNAT et Mme Valérie GARCIN-EYMEOUD (DVD), 85,99%

M. Marcel CANNAT et Mme Valérie GARCIN-EYMEOUD (DVD), 85,99% Saint-Bonnet-en-Champsaur : Mme Béatrice ALLOSIA et M. Patrick RICOU (DVD), 72,68%

Mme Béatrice ALLOSIA et M. Patrick RICOU (DVD), 72,68% Tallard : M. Jean-Baptiste AILLAUD et Mme Séverine RAMBAUD (DVD), 58,98%

Au second tour, la droite remporte 16 sièges, portant son total à 24 sièges sur 30. La gauche et le centre se partagent les 6 sièges restants.

