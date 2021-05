Élections départementales dans les Hautes-Pyrénées : découvrez les candidats de votre canton

Le ministère de l'Intérieur a publié ce lundi la liste des binômes candidats aux élections départementales des 20 et 27 juin prochains. Retrouvez ici les noms et couleurs politiques, ainsi que la couleur des binômes sortants dans les Hautes-Pyrénées.

Dix-sept cantons seront renouvelés et 118 personnes se présentent au premier tour des élections départementales dans les Hautes-Pyrénées, le 20 juin prochain. Chaque candidature, chaque binôme, est composé d'un homme et d'une femme. Retrouvez leur nom ainsi que leur couleur politique tels que communiqués par le ministère de l'Intérieur ce lundi. Le Rassemblement National est présent dans 10 des 17 cantons, le Parti communiste seulement dans quatre cantons. Depuis 2011 c'est le divers gauche Michel Pélieu qui préside l'assemblée, il est élu au département depuis 1985 et se représente dans son canton de Neste, Aure et Louron.

Les binômes candidats en 2021

Aureilhan

BOUBÉE Yannick, ISSON Geneviève

CARRIÉ Yves , TAREAU Claire

BRUN Corinne, EVON Philippe

LAVIGNE Elodie, NYAMAT Will

GEROLD Emmanuelle, JACQUET Louis

BARROUQUERE-THEIL Erick, CORONADO Danièle

Bordères-sur-l'Echez

DEGNY Dominique, PADIOLEAU Franck

BURON Jean, SOUQUET Andrée

RIQUELME Michelle, ROSSIC Guillau

Les Coteaux

LAMON Monique, VERDIER Bernard

CHA Sabine, GRASSET Jean-Pierre

La Haute-Bigorre

KLOTZ Victoria, LYONNE Michel

LE MOAL Sylvette, TOUJAS Stéphane

BRAU-NOGUÉ Pierre, DARRIEUTORT Nicole

ABADIE Christelle, BRUNE Jacques

Lourdes-1

AYELA Adeline, JEAN-LOUIS Christophe

LABORDE Evelyne, LAVIT Thierry

JACKIMOWSKI Danielle, LEFFONDRE Jean-Noël

Lourdes-2

FABRE Jean-Pierre, MONTEIL Laurence

AGIUS Christian, DABAT-MOUTEL Marjorie

ASSOUERE Marie-Christine, VINUALES Bruno

PEYRAS Stéphane, PLANE Marie

Moyen Adour

LOUBRADOU Isabelle , LOUPRET Yves

QUERTAIMONT Geneviève, SÉGNERÉ Jean-Michel

Neste, Aure, Louron

BEYRIÉ Maryse, PÉLIEU Michel

LACHAUD Pascal, MOSCA Emmanuelle

Ossun

BEGORRE Marc, PRUGENT Marie-Françoise

BOUHOURS Annie, BUFFAT Hervé

BERNARD Claude, BOULIN Sylvie

Tarbes-1

LAVAL Frédéric, SIANI WEMBOU Virginie

CAVAILLÈS Christophe, DASSE Héloïse

GAVIGNIAUX Carole, PEYREGNE Eric

LESCLOUPE Myriam, MONTEIL Olivier

BRU-DURE Marie-Hélène, DUCROCQ Michael

Tarbes-2

LAÜT Cathy, ROUGÉ Laurent

DURAN Alain, FAU Michelle

DAGDAG Sélim, FOURNIER Déborah

CRASPAY Gilles, DOUBRERE Andrée

Tarbes-3

ARBERET Dominique, COURTADE Melyssa

ANCIEN Laurence, LARRAZABAL David

BURGAN Marion, LOURDOU Henri

DURANNEL Nathalie, LEGODEC Jérémy

Val d'Adour-Rustan-Madiranais

BONNARGENT Alexis, CHATEAU-FERRÉ Alexandra

SORIN Marie-Christine, VINCENDEAU Bruno

ANDRILLON Hélène, ROCHETEAU Charles

RE Fréderic, THIRAULT Véronique

La Vallée de l'Arros, des Baïses

CARRÈRE Hervé, PAQUEREAU Maya

ABADIE Joëlle, DATAS-TAPIE Nicolas

PLANO Bernard, POMIES Valérie

La Vallée de la Barousse

BIRAN Fabienne, OUDIN Mathieu

LAGES Laurent, PERALDI Pascale

La Vallée des Gaves

ANDRÉ Mathilde, LAURENS Didier

FLAMENT Régine, GOSSE Jean-Benoît

ARMARY Louis, CARRERE Maryse

SON, Elodie, VARIS Mathieu

Vic-en-Bigorre