Elections départementales dans les Landes : découvrez tous les candidats, canton par canton

La préfecture des Landes a publié ce jeudi après-midi la liste des candidats, canton par canton, pour le 1er tour des élections départementales dans le département. Premier tour qui se tiendra le 20 juin. 132 candidats au total sont en lice.

Canton Adour Armagnac

1) BOURRETERE Agathe / VALLAUD Boris

2) BARRAILH Vincent / BOUEILH Fabienne

3) FAURE Jacques / KAYSER Michele

4) DUCLAVÉ Jean-Michel / MÉCHIN Isabelle

5) DORNBIERER Delphine / HURIEZ Daniel

Canton Chalosse Tursan

1) LUBIN Monique / MARTINEZ Olivier

2) LABORDE SAUBIGNAC Hélène / SAINT-CRICQ Brice

3) LAFFITTE Jean / PONS Clémence

Canton Côte d'Argent

1) FORTINON Xavier / LAGORCE Muriel

2) BERNIER Nicolas / KONRAD Sandrine

3) BANQUET-ROYERE Aurélien /Madeleine MARTIN

4) CANON Pascal / MASSIE Agnès

5) AMESTOY Katia / MOUHEL Philippe

Canton Coteau de Chalosse

1) BRUNIE Elisabeth / FAU Jean-Jacques

2) BERGEZ Florence / LANUQUE Thierry

3) FOURNADET Christine / GAUGEACQ Didier

4) BRUEY Stéphane / CAMPAGNE-IBARCQ Bernadette

Canton Dax-1

1) DELANNOY Fleur-Amélie / RAFALOVICH Théo

2) DARRIGADE Hervé / LAGRASSE Catherine

3) BLANES Jean-Claude / BRUN Yveline

4) BEDAT Henri / PEDUCASSE Sylvie

Canton Dax-2

1) COLIGNON Christiane / DUMONT Gilles

2) DEDIEU Martine / DUBOIS Julien

3) DALLEAU Gaylord / FRANCESCHINI Sylvie

4) DORVAL Gloria / LOUMÉ Yves

Canton Grands Lacs

1) LARGE Daniel / NAYACH Laure

2) CASSAGNE Patricia / DUDON Alain

3) BARDIN Christophe / DA COSTA ACHANDO Fabiana

4) LABRUYERE Christophe / LARREZET Hélène

5) BELKACEMI Rachida / FOSSEY Michel

Canton Haute Lande Armagnac

1) FRAIGNEAU René / MATHIEU Marie-Mauricette

2) BALLAND Geneviève / LAPORTE Gilles

3) COUTIERE Dominique / VALIORGUE Magali

Canton Marensin Sud

1) GAYSSOT Cyril / TOLLIS Sandra

2) BOIREAU Christian-Henri / LEFEVRE Sybille Marie

3) DAVID Stéphane / OEUF Coralie

4) DE VALICOURT Benoît / LANGLOIS Myriam

5) BERGERE Claudia / CAMBLANNE Lionel

Canton Mont-de-Marsan-1

1) DUTIN Frédéric / SENSOU Salima

2) ARA Mathieu / GAZO Marie-Pierre

3) CADINOT Laure / HEDAR Nabil

4) DUFAY Michel / IGOUNET Renée

5) PRIETO Pierre / PROUX Danièle

6) BOURDIEU Marie-Christine / CHAUVIN Gilles

Canton Mont-de-Marsan-2

1) BEAUMONT Patricia / PARIS Julien

2) DUPRÉ René / GASS Nathalie

3) DESCARGUES Vincent / DUPOUY Marie-Claire

4) RIVOIRE Véronique / VILLIN Pascal

5) DUPOUY Cathy / MALLET Pierre

Canton Orthe et Arrigans

1) SAKELLARIDES Didier / SIBERCHICOT Marie-José

2) DECAN Flavie / LATAILLADE Bertrand

3) DELAVOIE Damien / DURQUETY Rachel

Canton Pays Morcenais Tarusate

1) CARRÈRE Paul / DEGOS Dominique

2) DUPOUY Isabelle / LABARÈRE Denis

3) COURDAVAULT Danielle / EECKHOUDT Mickaël

Canton Pays Tyrossais

1) ARNAUDEAU Sophie / MARTIN Philippe

2) SAINT-PAU COMET Maïté / VERNIER Marc

3) GUILLEN Catherine / POURRUT Jean-Pierre

4) ARBEILLE Henri / LAFITTE Thérèse

5) TAILLEFER Joëlle / TOULOUZE Eric

6) BERGEROO Sylvie / DELPUECH Jean-Luc

7) CORREAS Patrick / GIACALONE Mélissa

Canton Seignanx

1) BELIN Éva / LESPADE Jean-Marc

2) BRUTAILS David / DACHARRY Caroline

3) CLAVERIE Gérard / DELAVENNE Marie-Ange

4) BARRIÈRE Olivier / LARRIEU Mylène

La majorité sortante de gauche présente dans tous les cantons

A gauche, le rassemblement de la gauche, emmené par le président sortant du Conseil Départementales, Xavier Fortinon, allant du PS au parti communiste (en passant par Généréation.s et la Gauche républicaine et socialiste), est présent dans l'ensemble des 15 cantons.

Europe Ecologie-Les Verts présente des candidats dans 5 cantons, comme lors des dernières départementales de 2015. Le parti écolo a choisi les 5 cantons où il avait fait les meilleurs scores lors des dernières élections européennes, et ne soutient aucun candidat dans les cantons où il n'est pas présent.

Pas d'union de la droite et du centre

On le savait, la droite et le centre partent divisés pour cette élection, contrairement à ce qui avait été le cas en 2015.

D'un côté, Couleurs Landes, ayant pour tête de file Mathieu Ara (proche de Geneviève Darrieussecq), et ayant le soutien du Modem et de LREM, présente des binômes dans 14 cantons. Seule impasse : le canton du Seignanx, où Couleurs Landes veut laisser place libre pour un binôme qui se présente comme "divers centre".

A noter d'ailleurs, la candidature du maire de Dax, Julien Dubois, sur le canton de Dax-2. Et la présence de Geneviève Darrieussecq comme remplaçante de la candidate Cathy Dupouy sur le canton de Mont-de-Marsan-2. "Une candidature symbolique, pour apporter son soutien à Couleurs Landes" précise Mathieu Ara. Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'état auprès de la ministre des Armées, est donc à la fois candidate aux élections régionales (où elle tête de liste LREM/Modem) et départementales (même si ce n'est que comme simple remplaçante).

Du côté du parti Les Républicains, on ne présente des candidats que dans 7 cantons sur 15. "Question de stratégie", explique Alain Dudon, le président du parti dans les Landes. "On ne voulait pas présenter des candidats partout juste pour faire de la représentation. On a choisi d'aller là où on pense que l'on a une chance de faire quelque chose." Dans ces 7 cantons, la droite et le centre se présenteront donc en ordre dispersé et l'on trouvera des candidats estampillés LR contre des candidats Modem/LREM.

Rassemblement National et DINA

Le Rassemblement National, parti de Marine Le Pen, présente des candidats dans 10 cantons (il en avait présenté dans l'ensemble des 15 cantons en 2015). Le mouvement DINA, Droites Indépendantes Nationales, qui soutien la candidature d'Eric Zemmour à la présidentielle de 2022, fondé par des dissidents du RN, et ayant obtenu pour ces élections départementales le soutien du parti Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, et dont fait parti l'ancien secrétaire départemental du RN 40, Christophe Bardin, présente des candidats dans 6 cantons. Il y aura donc des duel entre les 2 formations d'extrême-droite dans 5 cantons landais.