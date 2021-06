Élections départementales : dans les Landes, les propositions des candidats sur le RSA

Les élections départementales auront lieu en même temps que les régionales, les 20 et 27 juin 2021. France Bleu Gascogne recense pour vous les propositions des différents partis concernant l'insertion professionnelle et la distribution du RSA (Revenu de Solidarité Active).

Les 20 et 27 juin prochain les électeurs vont élire leurs conseillers régionaux mais aussi composer les conseils départementaux. Pour les sept prochaines années, la politique dans les Landes sera donc en partie dictée par le résultat de ce scrutin. Le département gère notamment la distribution du revenu de solidarité active et l'insertion des bénéficiaires, éloignés de l'emploi depuis longtemps. Les différents partis candidats ont chacun des propositions, que voici.

Le conseil sortant, Parti Socialiste, veut poursuivre sa politique

Pour Monique Lubin, candidate dans le canton Chalosse Tursan, le parti socialiste doit poursuivre sa politique actuelle. Elle consiste notamment et principalement à accompagner les bénéficiaires, même après qu'ils aient trouvé un travail, notamment dans les secteurs agricoles ou dans l'accompagnement vieillesse. "Les études montrent que l'intégration dans le monde du travail est plus durable en cas d'accompagnement prolongé de quelques mois, revenir au travail ça n'est pas gratuit, avec le transport, l'habillement, il faut donc poursuivre les aides".

Au Rassemblement National, surveiller les éventuels tricheurs

Pour le RN, le candidat dans le canton Mont-de-Marsan 1, Michel Dufay, souhaite un "budget solidarité plus réfléchi, plus tourné vers les entreprises". Pour lui, il faut contrôler à la fois les personnes qui bénéficient du RSA pour savoir s'ils en abusent et ceux qui n'en bénéficient pas mais y auraient le droit. Ainsi, il espère économiser de l'argent et l'utiliser pour inciter les entreprises à s'installer dans les Landes et créer de l'emploi.

À Couleur Landes, privilégier les marchés publics

L'alliance de centre-droit, Couleur Landes, souhaite faire des investissements dans les marchés publics en incluant des clauses pour permettre d'embaucher des allocataires du RSA. "Il faut aller plus loin que le pouvoir actuel (PS) dans cette politique", martèle Mathieu Ara, candidat dans le canton Mont-de-Marsan 1. Il réfute la proposition des Républicains (voir plus bas), sur les travaux d'intérêt général, pour lui "irréalisable".

Les Républicains veulent "remettre dans le bain" les allocataires

Chez LR, la proposition est simple : quelques heures hebdomadaires obligatoires (d'abord sous forme de proposition) pour tous les allocataires "qui en sont physiquement capables". Le but : redonner le rythme du travail à des personnes qui n'ont pas exercé un emploi depuis longtemps, une proposition largement décriée à gauche de l'échiquier politique. "Ça me donne la nausée", réagit Monique Lubin (PS), mais le patron de LR dans les Landes, Alain Dudon précise : "l'assistanat ne me dérange pas, mais on veut éviter les gens qui se complaisent dans cette situation".

La France Insoumise mise sur l'apprentissage public

Si LFI milite, comme une partie du PS et les Verts, pour un RSA dès 18 ans, c'est une mesure qui ne peut être décidée qu'au niveau national. Au niveau local, Bertrand Lataillade, candidat Insoumis dans le canton Orthe et Arrigans, propose plus de moyens humains "dans l'apprentissage public, qui est à l'os, et pas comme certains autres partis le veulent dans les centres privés".

Les Verts veut prioriser la solidarité dans le budget

Pour Marie-Claire Dupouy, candidate EELV dans le canton Mont-de-Marsan 2, la proportion du budget allouée à la solidarité dans les Landes (52%) est satisfaisante, mais "mal répartie". "Il y a des gaspillages qui sont faits au niveau de l'aménagement du territoire avec le soutien à des projets qui ne sont pas favorables à l'environnement", précise-t-elle, ce qui pourrait permettre d'augmenter le budget solidarité et ainsi mieux accompagner les allocataires du RSA vers le retour à l'emploi.