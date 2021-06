DIRECT - Départementales dans les P-O : la gauche pour l'instant en tête, la droite résiste

Ce dimanche 27 juin, second tour des élections départementales. Les électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner leurs conseillers départementaux dans les Pyrénées-Orientales. Découvrez la participation, les résultats, les premières réactions et les analyses.

Dans les Pyrénées-Orientales, les électeurs étaient appelés à élire leurs 34 futurs conseillers départementaux, issus des 17 cantons, qui siégeront à l'assemblée locale pour un mandat de six ans. Cette année, les élections départementales se tiennent en même temps que les régionales.

Lors du premier tour, sur les 17 cantons, le RN a qualifié 14 candidats pour le second tour, la gauche en a qualifié 11 et la droite 9. Le taux de participation était de 35,53%. Conséquence de ce niveau d'abstention record, il n'y avait aucune triangulaire pour ce second tour. Suivez en direct les résultats sur ce live, ou bien sur l'antenne de France Bleu Roussillon.

Les cantons remportés par chaque parti

Les résultats nous parviennent au fur et à mesure. Il faut 9 cantons pour avoir la majorité au conseil départemental.

- Rassemblement National : 0

- Gauche : 9 (Aspres, Canigou, Perpignan 3, Perpignan 5, Perpignan 6, Vallespir-Albères, Côte Salanquaise, Vallée de l'Agly, Pyrénées Catalanes, )

- Droite et centre : 5 (Perpignan 1, Perpignan 4, Ribéral, Côte Sableuse,Vallée de la Têt)

Le direct

- 21h23 : Le canton du premier Ministre Jean Castex bascule à gauche. C'est le binôme Aude Vivès / Michel Garcia qui est élu, face à la droite. Le canton Perpignan 6 lui reste à gauche, grâce à la victoire de Toussainte Calabrèse et Jean Roque, face au RN.

- 21h20 : La Vallée de l'Agly sera représentée par des élus de la liste socialiste, les sortants Lola Beuze et Charles Chivilo. Avec 56,18% des voix, ils battent le Rassemblement National (43.8%), menés par Gilles Foxonet, maire de Baixas et un des chefs de file du RN pour ces départementales, et Catherine Minghetti.

- 21h15 : Parmi les résultats de la soirée, le canton de la Vallée de la Têt bascule à droite. Jacques Garsau et Armelle Revel-Fourcade sont élus (53,8%) , face à Robert Olive et Caroline Pages (46,2%).

- 21h10 : Au total, 11 résultats définitifs sur 17 cantons sont tombés. La gauche en emporte 6, la droite 5. Le Rassemblement National n'a pour l'instant aucun élu départemental.

- 21h : Hermeline Malherbe, présidente socialiste sortante, est ré-élue dans son canton des Aspres, avec son binôme Thierry Voisin.

- 20h55 : La Côte Sableuse elle aussi reste à droite. Armande Barrère et Thierry Del Poso sont réélus avec 61% des voix.

- 20h50 : Le Ribéral reste à droite. Robert Vila et Nathalie Piqué sont élus avec 64% des voix, en battant la liste RN (36%).

- 20h32 : Le RN est également battu dans le canton Perpignan 4. C'est le binôme composé par le député LREM Romain Grau et Isabelle, de Noëll qui l'emporte, avec 53% des voix.

- 20h30 : La gauche l'emporte dans le canton Perpignan 3, contre le Rassemblement National.

- 20H28 : La droite bat le RN dans le canton Perpignan 1. Les Républicains étaient les sortants dans ce canton.

- 20h25 : Les premiers résultats définitifs sont tombés. Dans le canton du Canigou, la gauche remporte à nouveau l'élection. Le binôme Marie-Edith Peral / Alexandre Reynal est élu, d'une courte tête : 50,27% des voix.

- 20h20 : La présidente sortante du conseil départemental, la socialiste Hermeline Malherbe devrait remporter son canton des Aspres. Après 97% des suffrages dépouillés, elle et son binôme Thierry Voisin sont en tête, avec 55% des voix. La droite en récolte 45%.

- 20h15 : 75% des bulletins ont été révélés dans le canton du Canigou, et c'est pour le moment Alexandre Reynal et Marie-Edith Peral, de la liste de gauche, qui sont en tête, avec 52% des voix. La droite récolte 48% des suffrages. 88% des voix ont été dépouillées.

- 20h10 : Le canton des Pyrénées Catalanes, celui du Premier Ministre Jean Castex, pourrait bien basculer à gauche. La liste menée par Michel Garcia et Aude Vivès est pour le moment largement en tête, avec 59% des voix, contre 41% pour la liste LR (Joseph Montessino / Joelle Urrutia Calvet). 84% des suffrages ont été dépouillés.

- 20h05 : Dans le canton de la Vallée de l'Agly, 75% des bulletins ont été dépouillés. C'est la liste de l'union de la gauche (L.Beuze. et C.Chivilo) qui est pour le moment en tête, avec 65% des voix. La liste soutenue par le Rassemblement National récolte elle 35% des suffrages. Il s'agit du canton du candidat RN Gilles Foxonet, un des chefs de file du RN pour ces départementales dans les P-O.

- 20H : Les premiers résultats envoyés par la Préfecture sont partiels, mais des tendances se dessinent déjà.

- 19h56 : Bienvenue sur ce live pour suivre les résultats des élections départementales dans les Pyrénées-Orientales. Les résultats des 17 cantons nous parviendrons au fur et à mesure à partir de 20h. À 17h, le taux de participation était de 30.4% dans les Pyrénées-Orientales.

Les résultats

La participation

Les bureaux de vote ont fermé à 18h. À 17h, le taux de participation était de 35.53% dans les Pyrénées-Orientales. Au niveau national, il atteignait 27.89%. Lors du premier tour, ce taux s'élevait à 35,53% dans le département.-