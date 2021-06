Elections départementales dans les Vosges : la droite conforte sa majorité, la gauche sauve un canton

Les élections départementales 2021 resteront comme une formalité pour la majorité de droite dans les Vosges, menée par François Vannson. La droite a remporté 16 des 17 cantons en jeu dans le département avec très peu de scores serrés : François Vannson gagne à Remiremont avec plus de 78%, Dominique Peduzzi gagne au Thillot avec plus de 78%. Une droite victorieuse dans les cantons d'Epinal et Saint-Dié notamment.

Pas de canton pour le RN

Le Rassemblement national ne remporte aucun canton malgré sa présence importante au second tour. La gauche sauve un canton, celui de Bruyères avec le succès écrasant de Christian Tarantola et Bernadette Poirat avec 71,73% face au RN.

Jeudi, François Vannson sera candidat à sa réélection comme président du conseil départemental des Vosges, fonction qu'il occupe depuis 2015.