Le canton de Perpignan-5 attire les regards au soir de ce premier tour des élections départementales. Le RN arrive en tête, mais derrière, la gauche devance la droite d'une seule voix. Le parti Les Républicains demande un recomptage.

Élections départementales : dans un canton de Perpignan, une seule voix sépare le 2e et le 3e

Au vu du suspense qui reste entier au terme de ce premier tour dans les Pyrénées-Orientales, un seul bulletin pourrait bien être lourd de conséquences.

Dans le canton de Perpignan-5 (ouest de la ville et Toulouges), une seule voix sépare le deuxième du troisième. Et la troisième place, au vu de la faible participation au scrutin, est synonyme d'élimination.

1053 voix à 1052, un recomptage demandé

Jean-Marie Dionet / Carla Muti, le binôme du Rassemblement National arrive assez largement en tête, avec 36.11 % des voix. Selon les résultats officiels de ce dimanche soir, c'est la liste de gauche (Mathias Blanc / Françoise Chatard) qui termine deuxième, avec 23.88 %, soit 1053 voix.

Et la liste des Républicains arrive juste derrière, avec 1052 bulletins, soit 23.86% des suffrages. Un écart infime, qui pousse l'une des candidates Les Républicains, Christine Gavalda-Moulenat à demander un recomptage. "On a pu constater plusieurs difficultés sur les bureaux perpignanais" détaille celle qui est aussi la présidente du parti dans les Pyrénées-Orientales. "Le nombre de voix dans un canton ne correspond pas aux nombres d'enveloppes, et un important manque d'assesseurs" souligne la candidate, qui compose le binôme de la droite avec Joseph Montessino.