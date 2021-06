Elections départementales : doit-on revenir sur la limitation à 80 km/h dans l'Yonne ?

La gestion des routes et des déplacements est l’une des compétences du conseil départemental. Parmi, les grands chantiers possibles dans l’Yonne dans les prochaines années, il y a le contournement sud d’Auxerre. Le sujet recueille un vrai consensus quand on l'évoque avec les candidats, de droite, de gauche ou écologistes aux élections des 20 et 27 juin prochains.

La majorité sortante revoit sa position

Les différences sont plus perceptibles quand on aborde la limitation de vitesse. Une limitation abaissée à 80 km/h en 2018 par le gouvernement, mais les départements ont la possibilité depuis 2019 de relever cette limite à 90, sous certaines conditions. Par exemple, les tronçons de route concernés doivent au moins faire 10 km.

Le conseil icaunais (tout comme 41 autres départements français) a refusé de revenir en arrière. En 2020, Le président Patrick Gendraud, avait expliqué que les conditions n’étaient pas réunies : d’abord parce que les chiffres de la sécurité routière étaient mauvais dans l’Yonne, et ensuite parce que ce retour avait un coût, 1 millions 200 mille euros pour changer plus de 7000 panneaux de signalisation.

Il faut échanger avec la population et les services de l'Etat. (Christophe Bonnefond - Les Républicains)

Aujourd’hui, cette position semble s'infléchir. "La volonté de l'équipe candidate, c'est de pouvoir échanger avec la population sur cette question" explique Christophe Bonnefond, le Maire LR de Venoy, candidat dans le canton Auxerre-3 ( Auxerre, Augy, Bleigny-Le-Carreau, Champs-Sur-Yonne, Quenne, Saint-Bris-Le-Vineux, Venoy), "c'est d'échanger aussi avec les services de l'Etat sur une étude permettant de remettre la limitation à 90 km/h là où ça serait possible. Nous ne pourrons réussir qu'en intervenant par secteur" poursuit-il.

Les élus doivent être responsables (Rachid El Idrissi - Les nouveaux démocrates)

Dans ce même canton d’Auxerre-3, Rachid El Idrissi, candidat "Les nouveaux démocrates", estime que revenir sur cette limitation ne serait pas très responsable . "C'est populiste en réalité" estime t-il, "même si je ne veux pas montrer du doigt ceux qui doivent prendre des décisions parce qu'autour d'eux et autour de moi aussi, le débat existe et qu'il est houleux, car tous ces problèmes de changement de conduite (limitation) se posent. Mais à partir du moment où le nombre de décès avec cette limitation est en baisse , nous devons être responsable."

Halte au racket des automobilistes (Aloïs Garnier - L'Avenir Français)

Tout le monde ne tire d'ailleurs pas les mêmes conséquences de ces chiffres . Pour Alois Garnier, le candidat de l’Avenir Français et du Rassemblement National, " Il n'y a pas de certitude sur le fait que la limitation à 80 km/h est une action vraiment bénéfique". "Cette mesure a, selon lui, conduit à un véritable racket des automobilistes et il faut donc revenir dessus".

Ça ne gâche pas complètement la vie des gens de rouler à 80 Km/h (Andrew Walkden - EELV)

A gauche, on est un peu plus convaincu de l'utilité de la mesure, même si là encore, on comprend que ça puisse parfois paraître absurde. Andrew Walkden, candidat soutenu par L'Yonne en Commun, issue d’Europe-Écologie-les Verts, estime que la raison doit tout de même l’emporter. "Il y a moins de mortalité dans les départements où c'est à 80 km/h. Dans les autres départements, ça stagne", précise t-il, "en fait, c'est très émotionnel ce sujet, donc je suis partagé comme tout le monde, mais je crois qu'il vaut mieux laisser ça comme ça. Je ne pense pas que ça gâche complètement la vie des gens de rouler à 80".

Le candidat de la gauche et des écologistes regrettent que le gouvernement ait choisi de passer la patate chaude aux conseils départementaux, ce qui nuit d'après lui, à l'harmonisation des limitations de vitesse, d'un département à l'autre et à la cohérence de cette mesure.