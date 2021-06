Élections départementales en Ardèche : avant le 1er tour, retrouvez les propositions des principaux candidats

Le premier débat des élections départementales a eu lieu, ce mardi soir, sur France Bleu Drôme Ardèche. Une heure d'échange entre les quatre principaux candidats aux départementales en Ardèche. Nous avons choisi d'inviter au micro les partis qui ont investi des candidats dans au moins la moitié des 17 cantons ardéchois. Autour de la table, débattaient Laurent Ughetto, le président sortant socialiste du conseil départemental; Olivier Amrane pour Les Républicains; Olivier Dupuis, pour le Rassemblement national et Mathieu Soares pour le PC/La France Insoumise. Dans cette élection, deux autres partis sont représentés en Ardèche : Europe Écologie Les Verts et La République En Marche.

Ce débat a été organisé et mené par Pierre-Jean Pluvy, reporter de France Bleu Drôme Ardèche basé à Aubenas, en Ardèche et Laure Fumas, journaliste au Dauphiné Libéré.

Les déserts médicaux

L'Ardèche manque de médecin, constat unanimement partagé. Le département a lancé, à Privas, un centre de santé départemental qui salarie un médecin à mi-temps, mais a eu du mal à le remplir. Les propositions concrètes des quatre principaux candidats.

Laurent Ughetto, président socialiste sortant du conseil départemental :

On a essayé de salarier des médecins -c'est une première- car ça répond à une préoccupation des médecins, ils ne veulent plus travailler 24h/24 comme les généralistes le faisaient avant. La profession a beaucoup évolué. Le problème vient d'abord de l'ordre des médecins, qui a fait en sorte, depuis des années, que peu de médecins sortent des écoles. Le numérus clausus a été ouvert depuis peu, mais on n'en verra les résultats dans 7, 8 ou 10 ans. Pour "construire", un médecin, il faut du temps. On ne va pas mentir aux Ardéchois, l'échec du centre de soin, ce n'est pas de ne pas recruter, c'est qu'il n'y a pas de médecins. On a trouvé un médecin et demi et on va compléter le dispositif, mais on veut déployer quatre centres de soin sur le département, avec douze antennes, pour être au plus près des habitants. C'est une solution, ce n'est pas la seule. Laisser croire qu'on peut trouver des médecins en claquant des doigts, c'est faux. Il faut soutenir les maisons des internes, on le fait à hauteur de 300.000 euros par an pour soutenir des

Olivier Amrane, pour Les Républicains :

On promet 100 médecins en un mandat [six ans NDLR]. On sort d'une crise sans précédent et notre département est fragile et en retard. Il aurait fallu que le département soit plus actif sur la crise du Covid-19. Il faut une politique volontariste : la profession évolue, pour remplacer un médecin, il en faut souvent trois. Donc ces gens là, dès les études dans les CHU, il faut faire en sorte qu'ils s'installent ici. Chaque année, 25 internes exercent dans notre département. Il faut les fixer ici, donc leur proposer un logement, faciliter la vie du conjoint, leur trouver un emploi, faciliter la vie de famille, donc trouver une place en crèche. Dans l'Aveyron, ils fixent chaque année 10% de leurs internes chez eux, quand nous, on en fixe 2%. Il faut une cellule de crise et être pro-actif sur notre département.

Mathieu Soares pour le PC/La France Insoumise :

On avait proposé d'avoir recours à des médecins cubains, pour répondre à l'urgence. En 2019, nous avions analysé que 10% des Ardéchois n'auraient plus de médecin dans les six premiers mois de l'année 2020. Comme il faut dix ans pour former un médecin, nous ne pouvions pas attendre. C'était une solution temporaire, mais sérieuse. Aujourd'hui, on propose d'axer sur trois leviers : une commission sanitaire départementale pour réunir l'ensemble des acteurs de la santé pour analyser le plus finement possible, créer un centre de santé pluridisciplinaire public dans chaque canton et créer une stratégie départementale pour emmener dans une politique de santé départementale les médecins libéraux, les professionnels de santé et les autres collectivités locales. Une des autres pistes : salarier les médecins.

Olivier Dupuis, pour le Rassemblement national :

Il manque une étude complète sur le vieillissement de nos personnels de santé en Ardèche. Actuellement, on va avoir beaucoup de médecins à la retraite, qui en seront pas remplacés. Donc on se demande déjà comment régler le problème du désert médical actuellement, alors qu'il va s'aggraver dans les 2 ou 3 années à venir. [L'âge moyen des médecins en Ardèche est de 58 ans NDLR]. Il faut revoir un maillage complet au niveau du département pour réinstaller des médecins et donner de l'attractivité à l'Ardèche : financer le coût du matériel, l'installation, pour qu'ils puissent exercer, en échange d'une pratique régulière dans le département pour une certain nombre d'années. Comme en Ardèche, il fait bon vivre, d'ici 5, 7 ou 8 ans d'activité, ses médecins seront bien contents d'y rester. Il faut un cadre de vie, une femme médecin ne va pas s'installer à un endroit où il n'y a pas de maternité, pas d'école, pas de crèche, donc il faut revoir ce maillage. Il faudrait aussi monter plus de maisons pluridisciplinaires.

Solidarité et aide à domicile

Les aides à domicile manifestaient ce mardi, lors d'une journée d'action nationale, afin de voir leurs salaires revalorisés. D'après les élus locaux, ces métiers sont souvent présenté comme un gisement d'emplois non délocalisables, pourtant leurs conditions de travail sont souvent extrêmement difficiles et précaires. Quelles sont vos propositions pour els aides à domicile ?

Olivier Dupuis, pour le Rassemblement national :

Il faut revaloriser le statut des aides à domicile, mais ça ne peut se faire qu'au niveau de l'État, pas du département. Il faudrait les indemniser un peu plus au niveau des frais kilométriques car ça paie aujourd'hui à peine l'essence.

Mathieu Soares pour le PC/La France Insoumise :

On doit rester citoyen, dans la dignité, jusqu'à la fin de sa vie. Ce métier manque d'attractivité, notamment à cause du salaire, on est prêt à tenter d'expérimenter une partie de fonctionnarisation des aides à domicile. On veut créer un réseau public et coordonné des aides à domicile, pourquoi pas une société coopérative, avec une participation du département ? Il n'y a pas de solution miracle, il faut travailler avec les parties concernées.

Olivier Amrane pour Les Républicains :

C'est le cœur des compétences du département, la solidarité. C'est un travail très pénible, qui commence tôt le matin. Il faut que le gouvernement agisse sur les formations et qu'on revalorise ce métier. Qu'on ait une plateforme commune pour pouvoir mailler avec les acteurs du territoires et pouvoir recruter. Sachant qu'en plus la dépendance augmente ! Il n'y a pas de formation qualifiante pour les aides à domicile donc elles ne sont aps reconnues, ça permettra de mieux les rémunérer.

Laurent Ughetto, président socialiste sortant du conseil départemental :

Ils et elles sont ceux qui ont permis de tenir pendant la crise, je voudrais donc qu'on les salue. C'est un métier basé sur des structures fragiles, associatives. Ce ne sont pas des salariées du département et donc, si la structure est fragile, on ne peut pas les rémunérer correctement. Je réfléchis à un service départemental de l'aide à domicile, donc une structure solide, pas des fonctionnaires du département mais salariées, donc reconnues. Je souhaite aussi que les aides à domicile puissent travailler une journée par semaine à l'hôpital du département.

L'état des Ehpad ardéchois

Concernant les Ehpad en Ardèche, une étude datée de 2017 [et commandée par le département NDLR], affirme que les Ehpad ardéchois sont majoritairement trop petits. Le seuil de rentabilité est fixé à 80 lits, or beaucoup d'Ehpad sont en deça de ce seuil dans notre département. Comment sortir les Ehpad de cette impasse financière ?

Laurent Ughetto, président socialiste sortant du conseil départemental :

On a eu plus de 35% d'Ehpad en fortes difficultés, depuis, on a travaillé, on a mis des plans de retours à l'équilibre, on a travaillé sur la trésoreries. J'ai été le premier à fermer un Ehpad de 45 lits à Saint-Martin-d'Ardèche. JE sais ce que c'est de fermer un Ehpad, de transférer les résidents et de s'adresser aux familles, sans perdre de lits ! Je l'ai fait. C'est un travail colossal ! On est en train de faire des regroupements, de travailler avec des partenaires. C'est 30 millions d'euros qu'on va investir dans les 10 prochaines années pour renouveler ces établissements et surtout les humaniser. On s'est rendus compte pendant la crise que le confort n'est pas là, pour el personnel, pour la visite des familles, on veut profiter de cette crise. Il faut mettre des moyens, je les ai déjà fixés.

Mathieu Soares pour le PC/La France Insoumise :

Est-ce qu'un service public du grand âge doit être placé sous le signe de la rentabilité ? Depuis 2006, l'état annonce un plan Grand Âge, mais on est en retard. Je suis pour le maintien de petites unités car la qualité de la fin de sa vie est mieux, le lien avec le personnel et les familles est beaucoup plus efficace. On voit parfois des difficultés avec le rythme imposé dans certain nombre d'établissements.

Olivier Amrane pour Les Républicains :

Les élus du département doivent faire confiance aux élus locaux. Aujourd'hui, notre prix de journée, adossé entre la commune, le département et l'ARS, est comparable à celui de la montagne ardéchoise. Pour modifier ces prix, il faut faire confiance aux élus locaux. Pour l'investissement, on veut un plan de sauvegarde de l'immobilier car il y a beaucoup de petites structures en souffrance sur des petits travaux. Le département privilégie les grands ensembles, comme celui de Lalevade d'Ardèche, qu'on enlève pour le mettre à Thueyts. Il faut privilégier les réparations, pour peu de coûts, des petits ensembles pour préserver les bassins de vie.

Olivier Dupuis, pour le Rassemblement national :

Si des études avaient été faites en préventif, si l'entretien avait été préventif, on en serait pas là. Maintenant, il faudrait mettre des sous sur la table. Le département a cette vocation d'emmener nos anciens vers une fin de vie digne et honorable. Je pense que des budgets de 30 millions ne seront pas suffisants dans ce domaine.

Tourisme durable ou tourisme de masse ?

Aujourd'hui, 5.700 salariés dépendent directement du tourisme en Ardèche et plus de 2.000 emplois non-salariés, peut-on créer un tourisme plus durable, ou on reste sur un tourisme plus durable qui fait vivre les Ardéchois ?

Olivier Dupuis, pour le Rassemblement national :

On peut créer des emplois et faire un tourisme durable. Des petits entrepreneurs créent des chambres d'hôte et des gites, c'est un tourisme recherché. On peut créer de nouvelles attractivités pour le tourisme.

Olivier Amrane pour Les Républicains :

On accueille chaque année 2 millions de touristes sur le département, mais on doit changer la gouvernance et mettre l'ensemble des acteurs de la profession autour de la table; Il ne faut pas un tourisme uniquement concentré sur le sud, mais qu'on ait une lecture départementale, qu'on valorise un peu plus le nord et le centre. Pour l'Ardèche en transition, quelles actions du président ? Quels projets ?

Laurent Ughetto, président socialiste sortant du conseil départemental :

Le tourisme durable, on le met déjà en pratique : on a lancé le tourisme des trente prochaines années. Avec l'Ardèche en transition, on a signé deux contrats de transition écologique pour 200 millions d'euros avec les entreprises privées et le service public. Toutes les communautés de commune sont avec nous, sauf celle de Lamastre, toujours pareil. Et je suis très fier de ça.

Mathieu Soares pour le PC/La France Insoumise :

La question du tourisme social et solidaire aujourd'hui n'est pas pensée dans notre politique touristique départementale. Le département peut intervenir directement en versant un euro de subvention à chaque association qui fait du tourisme solidaire, c'est-à-dire les centres de vacances, les colonies etc... Un euro de subvention versé, c'est huit euros de retombées économiques pour le territoire et donc de l'emploi durable et la préservation de notre patrimoine.