Elections départementales en Béarn : deux figures politiques face à face pour le canton de Lescar

Quatre binômes s'affronteront au premier tour des élections départementales le dimanche 20 juin dans le canton Lescar, Gave et Terres du Pont Long, mais le match se jouera surtout entre deux figures politiques locales : Nicolas Patriarche et Christian Laine.

Les élections départementales dans le canton Lescar, Gave et Terres de Pont Long s'annoncent cette année à nouveau très serrées à l'approche du premier tour du dimanche 20 juin, et surtout polarisées autour de deux poids lourds locaux : le socialiste et ex-maire de Lescar Christian Laine à gauche, face à droite au sortant Nicolas Patriarche, candidat de la majorité, chef de file Républicains et maire de Lons.

Quatre binômes, mais deux figures politiques locales

Avec le Rassemblement National et le Parti Communiste Français qui viennent s'ajouter à ce face à face, quatre binômes en tout s'affrontent pour ce canton, qui comprend notamment les villes de Lescar, Lons ou encore Artiguelouve.

D'un côté, Christian Laine s'affiche à la tête d'une gauche unie grâce à l'alliance entre les socialistes et les Verts. De l'autre, Nicolas Patriarche compte bien sur les atouts du sortant et sur son électorat de Lons pour l'emporter.

Des ressemblances avec le scénario de 2015

L'affiche du match pour ce canton ressemble ainsi beaucoup à celle d'il y a six ans en 2015, où les socialistes emmenés par Valérie Revel, actuelle maire de Lescar, faisaient déjà face à l'époque à Nicolas Patriarche investi par l'UMP. La victoire, remportée par la droite, s'était jouée à seulement 66 voix d'écart, un score très serré auquel risque de ressembler celui des élections de 2021.

Qui de Christian Laine ou de Nicolas Patriarche l'emportera au terme des deux scrutins ? Le Rassemblement National et le Parti Communiste parviendront-ils à bousculer le face à face ? Les électeurs auront en tout cas un choix à faire entre deux figures que tout oppose : les idées, mais aussi la manière d'exercer le mandat.

Christian Laine a renoncé à se représenter pour les municipales à Lescar l'année dernière, et c'est donc libre de toute responsabilité politique qu'il part à l'assaut du canton. Nicolas Patriarche, lui, cumule les fonctions : maire de Lons, chef des Républicains, Vice-président de l'agglomération paloise, et président des syndicats mixtes de l'aéroport et des transports de Pau.