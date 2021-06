Elections départementales en Béarn : la gauche en danger dans le canton "Coeur de Béarn"

Six binômes s'affrontent dans le canton Coeur de Béarn pour les élections départementales des 20 et 27 juin prochains. Le canton est historiquement à gauche, mais pourrait basculer à droite à la faveur d'un éparpillement des voix entre les six formations en lice.

Le premier tour des élections départementales se rapproche à grands pas : le dimanche 20 juin prochain, les habitants du Béarn voteront par canton pour élire des binômes au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Parmi les cantons dans ces élections, le Cœur de Béarn, qui comprend entre autres les villes de Monein, Mourenx, Navarrenx, ou encore Lagor attire particulièrement les convoitises.

Deux binômes côté droit, et quatre côté gauche

Il y a six binômes en lice dans ce canton, c'est beaucoup, et ça risque de mettre en danger la gauche, qui l'emporte historiquement dans le secteur. On compte deux listes à droite, et quatre à gauche, ce qui va avoir pour effet de disperser les voix, et d'affaiblir les groupes les plus importants.

À droite, le groupe Forces 64, majoritaire au conseil départemental, fait figure de poids lourd, à côté du Rassemblement National, même si ce dernier peut emporter tout de même un nombre significatifs de voix.

À gauche, c'est bien plus éparpillé, entre le binôme du Parti Communiste, celui du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique (POID), celui d'Europe Ecologie les Verts et enfin les sortants : la Gauche Départementale. Il y a 6 ans, lors du dernier scrutin, ce groupe l'avait confortablement emporté avec 62% des voix au second tour. Un score que ce groupe risque de ne pas retrouver cette année, puisque la gauche part divisée face à une droite qui attaque groupée.

Les signaux envoyés aux dernières élections ne sont pas non plus en faveur de la Gauche Départementale. Yves Salanave-Péhé, membre du binôme pour le groupe, et ex-maire de Monnein, a été désavoué lors des élections municipales de 2020. Il ne s'était pas présenté, mais avait soutenu un candidat qui avait été sèchement battu. De quoi prévoir pour le canton Coeur de Béarn un match compliqué, sinon serré.