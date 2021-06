Elections départementales en Béarn : la guerre des voix entre Josy Poueyto et Stéphanie Maza

Dans le canton de Pau 1 pour les élections départementales des 20 et 27 juin, malgré les six binômes en présence, deux figures se détachent : la députée et conseillère municipale Josy Poueyto, investie par Forces 64, face à la socialiste sortante Stéphanie Maza de Gauche 64.

Pour les élections départementales des 20 et 27 juin prochains, les électeurs du canton Pau 1 auront le choix entre six binômes : trois groupes côté gauche, un à droite, et deux à l'extrême droite. Les candidats sont nombreux pour tenter de l'emporter dans le canton, mais la concurrence se joue surtout entre deux noms : Josy Poueyto et Stéphanie Maza.

Une gauche dispersée

La socialiste Stéphanie Maza, héritière d'André Duchateau qui a décidé de ne pas repartir pour ces élections, a été à investie par Gauche 64 pour tenter de conserver le canton Pau 1, historiquement à gauche.

Avec son binôme Franck Lamas, de Génération.s, elle a tenté jusqu'au bout l'alliance avec les autres formations de gauche en présence. Un effort soldé par un échec, tant avec le binôme du Parti Communiste, qu'avec celui d'Europe Ecologie les Verts. Pour Stéphanie Maza, il faudra donc composer avec une dispersion des voix entre toutes ces formations de gauche.

Du côté de Josy Poueyto, députée et conseillère municipale chargée du Tour de France, en binôme pour Forces 64 avec Thibault Chenevière, adjoint au maire, l'horizon est plus dégagé. La seule concurrence vient des deux formations d'extrême-droite, le Rassemblement National et Debout la France. Or, ces deux formations pèsent peu à Pau, et ne risquent pas de rafler assez de voix pour ébranler Force 64.

La liste complète des candidats dans le canton Pau 1

Gauche 64 - Stéphanie Maza et Franck Lamas

Europe Ecologie Les Verts - Eurydice Bled et Yves Fressinier

Parti Communiste Français - Danielle Raucoules et Peppino Terpolilli

Forces 64 - Josy Poueyto et Thibault Chenevière

Rassemblement National - Claudie Cheyroux et Amine Laghmari

Debout la France - Denis Bouzon et Catherine Beauchesne