Elections départementales en Charente-Maritime : 112 paires de candidats pour 27 cantons

Les candidatures sont arrêtées pour les élections départementales. En Charente-Maritime, 112 binômes (un homme et une femme) partent à la conquête des électeurs dans les 27 cantons du département. La droite et le centre espèrent conserver leur majorité.

En Charente-Maritime 112 binômes de candidats partent à l'assaut des électeurs, pour les élections départementales des 20 et 27 juin. Les candidatures sont closes depuis mercredi après-midi. On parle de binômes puisque depuis le précédent scrutin, on élit dans chaque canton un duo, un homme et une femme, pour assurer la parité. La Charente-Maritime compte 27 cantons, ce qui fait en moyenne quatre binômes par canton, mais c'est très inégalement réparti. A La Rochelle, Aytré, Saintes ou Saint-Porchaire, on croule sous le choix : six ou sept paires de candidats. Mais une dizaine de cantons présentent simplement des duels (Marennes et Jonzac), ou des triangulaires (Chatelaillon, Oléron, Marans, Matha, Saintonge estuaire, Saujon, Surgères et les Trois-Monts).

L'objectif de Dominique Bussereau, qui quitte son mandat après ces élections, c'est de renforcer la majorité sortante de droite et du centre, en empochant 20 cantons (contre 17 aujourd'hui, et 10 pour la gauche). Il y a moyen de faire des coups à Saintes et Chaniers où la gauche est désunie. Sans oublier Marans où la majorité sortante ne met pas de candidat, comptant sur le ralliement en cas de victoire du maire de La Ronde Jean-Pierre Servant qui conduit un attelage transpartisan.

Par ailleurs, deux personnalités de gauche jugées "amicales" sont également épargnées, David Baudon à La Jarrie et Pascal Ferchaud à Saujon. Le PS soutient le premier, pas le second. La gauche qui voudrait retrouver ses cantons perdus de Surgères et Saint-Jean-d'Angély. Mais il ne faut pas oublier le Rassemblement national, présent dans 26 cantons sur 27. Et avec le vent en poupe. Il y a a six ans déjà le RN avait pu se maintenir dans une douzaine de cantons, avec des pointes à plus de 40%. Le RN qui mise notamment sur le canton de Saint-Jean-d'Angély où il soutient un maire, celui d'Annezay Fabien Brodu.

Vue sur la mer depuis la terrasse de la Maison de la Charente-Maritime, à La Rochelle. Le bureau du président a de fortes chances de rester à la droite et au centre. © Radio France - Julien Fleury

A La Rochelle, la cacophonie

A La Rochelle, les électeurs de gauche vont avoir le choix. Sur les trois cantons rochelais, c'est un peu le troisième tour des municipales, avec des candidats fountainistes proches du maire et alliés au PS, et d'autres falornistes. Sans oublier des attelages plus improbables d'anciens de chaque camp, voire des deux mélangés. Ajoutez des candidats écolo qui veulent eux aussi capitaliser sur leur aventure solo des municipales. Sans oublier des communistes et des insoumis. Des divisions qu'on peut se permettre à gauche, vu l'état de la droite dans la ville. Balayée du conseil municipal, elle ne présente des candidats que dans deux cantons rochelais sur trois.

Ce n'est pas moins compliqué à suivre au niveau de l'agglomération rochelaise. A Aytré la gauche inspire trois candidatures, la droite et le centre deux. Sur Lagord, PS et Verts s'étaient mis d'accord sur une candidature écolo pour reprendre le canton à la droite. Mais on retrouve aussi une écolo dans un autre binôme de gauche. Comme on l'a vu, la gauche sortante est menacée à Marans par un équipage composé de maires de tous bords. Autre bizarrerie à La Jarrie, avec un sortant soutenu par le PS mais aussi un peu par la droite qui ne met pas de candidat en face. Mais il y aura des écolos ainsi qu'un duo de maires fraichement élus. Et puis dans beaucoup de cantons, il faudra aussi compter sur le Rassemblement national, présent pratiquement partout.