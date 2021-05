Élections départementales en Corrèze : le RN retire l'investiture à une candidate suite à des tweets racistes

Danielle Delavaud n'est plus la candidate du Rassemblement National pour les élections départementales dans le canton d'Uzerche en Corrèze. Le parti de Marine Le Pen lui a retiré son investiture après la découverte de propos haineux et racistes qu'elle a tenus sur son compte Tweeter.

Les propos sont certes anciens mais ils font encore un bien mauvais écho dans la campagne du Rassemblement National. Il s'agit de ceux tenus par Danielle Delavaud, la candidate titulaire du parti aux élections départementales en Corrèze dans le canton d'Uzerche. Sur son compte Tweeter en 2017 on pouvait lire notamment "Qu'on arrête de construire des mosquées, je suis ok pour les faire sauter" ou encore "retour au bled, il fait beau et bon" ou encore "Flash Ball, ne vous gênez pas les CRS, bimbardez-les (sic)".

Quelques exemples des tweets de Danielle Delavaud - Capture d'écran Tweeter

Ces propos semblent avoir été retirés tout récemment. Et le compte de Danielle Delavaud bloqué. Mais pas assez vite pour susciter nombre de réactions d'utilisateurs du réseau social. "Je les ai (ces propos) découverts ça fait deux jours" assure de son côté Valéry Élophe, secrétaire départemental du RN qui ajoute qu'il en a immédiatement avisé la direction nationale de son parti et que la décision de retirer l'investiture à Danielle Delavaud a été prise aussitôt. "On se désolidarise de ces propos (...) qui ne correspondent pas à nos valeurs. J'aurai eu connaissance de ces propos avant qu'elle ait fait part de sa candidature, on aurait refusé son investiture" précise-t-il.